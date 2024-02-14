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Скільки маленьких українців народилось у Польщі за рік: офіційні дані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки маленьких українців народилось у Польщі за рік: офіційні дані
У Польщі народилось 15 тисяч дітей у іноземців
фото із відкритих джерел

За даними головного статистичного управління, до 2060 року населення Польщі зменшиться до 30,4 млн осіб

У Польщі 2023 року показники народжуваності були рекордно низькі з часів закінчення Другої світової війни. При цьому 15 тисяч немовлят народили громадянки інших країн. При цьому велика частина з них – це діти, народжені громадянами  України, пише видання ukrayina.pl.

Згідно з даними Центрального статистичного офісу Польщі, торік у Польщі народилися 272 тисячі дітей. Із них 257,3 тисяч немовлят є громадянами Польщі, а 15,4 тисяч новонароджених мають батьків-іноземців.

Найбільше серед немовлят з іншим громадянством – українців. У Польщі 2023 року з'явилися на світ 12,8 тисячі українських дітей. У 2022 році в Польщі українки народили 13,7 тисячі дітей.

Також у Польщі народилися маленькі громадяни:

  • Білорусі – 775;
  • В’єтнаму – 188;
    Грузії – 161;
  • Індії – 160;
  • Росії – 141;
  • Молдови – 111.

Дитина, народжена в Польщі, може отримати польське громадянство лише у випадку, якщо один із батьків є громадянином Польщі.

Минулого року у Польщі народилось 305 тисяч немовлят. Хоча загальний рівень народжуваності у країні знизився, показники покращують іноземці. У 2023 році була найбільша кількість новонароджених дітей-іноземців за роки.

«Водночас ситуація все ще погана, минулого року народилося набагато менше дітей, ніж навіть у песимістичному варіанті демографічного прогнозу Держстату. Народжуваність падає, тому що жінок репродуктивного віку стає все менше», – пише Gazeta.pl. За демографічним прогнозом Головного статистичного управління, до 2060 року населення Польщі зменшиться до 30,4 млн осіб (зараз у Польщі налічується 37,75 млн людей).

Нагадаємо, Сейм Польщі проголосував за ухвалу про продовження тимчасового захисту для українських воєнних біженців до 30 червня 2024 року. Про це повідомляє Prawo.pl.Українці, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року зможуть користуватися тимчасовим захистом ще пів року. Окрім цього Сейм подовжив податкові пільги до кінця року для тих, хто надає гуманітарну допомогу.

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Теги: біженці населення громадянство іноземці Польща

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