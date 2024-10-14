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Стало відомо, скільки військових не повернулися з відпочинку за кордоном з 2022 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки військових не повернулися з відпочинку за кордоном з 2022 року
Міноборони: Військовослужбовці, які залишилися за кордоном, обліковано як таких, що самовільно залишили військові частини
фото з відкритих джерел

Для перетину кордону військовим необхідно надати дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну

За даними Головного управління Військової служби та заступника Генштабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися в Україну. Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на відповідь Міноборони на запит.

У Головному управлінні Військової служби зазначили, що перетин кордону військовослужбовцямиможе відбуватися на загальних підставах, а їхній пропуск забезпечують уповноважені посадові особи. Окрім цього, військові не мають обмеження по часу відпустки. А для виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну. 

«У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини», – йдеться у відповіді.

Про випадки порушення законодавства при перетині держкордону Міноборони не повідомило. Однак, прикордонники щодня фіксують спроби військовозобов’язаних чоловіків незаконно перетнути кордон на різних ділянках.

Нагадаємо, нардеп розповів, скільки відсотків мобілізованих потрапляють на передову. Як відомо, Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації. Наступною ціллю Міноборони є реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До слова, командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади з позивним Крим заявив, що військові поки що не відчувають позитивних змін на фронті після посилення мобілізації. Масштабного поповнення особового складу не відбулося.

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Теги: прикордонники Міноборони відпочинок слідство військові кордон обмеження

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