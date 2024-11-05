Депутат від «Слуги народу» не повернувся до України із закордонного відрядження – ЗМІ

ЗМІ: Як давно нардеп за кордоном – невідомо, але у засіданнях Ради він не брав участі весь жовтень

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький поїхав у відрядження і не повернувся до України. Ймовірно, він втік з країни. Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на свої джерела.

«Чутки про те, що друг Дмитрука Олександр Куницький поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно – не безпідставні. Слуга народу та скандальний блогер Куницький не в Україні, – повідомляють наші джерела», – йдеться у повідомленні.

Як давно нардеп за кордоном – невідомо, але у засіданнях Ради він не брав участі весь жовтень. У Bihus.Info нагадали, що Куницький друг депутатів Артема Дмитрука та Миколи Тищенка, також він відомий своїми численними «розбірками» з патрульною поліцією та історією з побиттям у центрі Києва (де він засвітився на відео разом з колегами-нардепами).

«Дмитрук свою підозру зрештою отримав, а Куницький – ні. Він катався за кордон, затримувався у відрядженнях та жив на повну», – зазначили журналісти.

Той факт, що Куницький покинув Україну, перебуваючи у відпустці, підтверджують і джерела «Главкома» у Верховній Раді.

Зазначається, що нардеп Куницький виїхав до Сполучених Штатів Америки, де у нього є нерухомість. Дозвіл на виїзд Куницького підписало керівництво парламенту, додають співрозмовники «Главкома».

Нагадаємо, ще у грудні 2023 року Генпрокурор України Андрій Костін ініціював кримінальне провадження щодо народного депутата Олександра Куницького після оприлюднення журналістами інформації про його закордонні поїздки. Куницький влітку 2023 року поїхав у п’ятиденне відрядження в Ізраїль і повернувся майже за три тижні, побувавши у Флориді, – про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».

До слова, правоохоронці отримали повідомлення про побиття в центрі Києва. Потерпілий заявляє, що його вдарив народний депутат Олександр Куницький. Також у мережі з'явилося відео, де ймовірний потерпілий розповідає правоохоронцям про інцидент. Зокрема, на відео потрапив і сам Куницький, який показав правоохоронцям своє посвідчення депутата.

Олександр Куницький не вперше вже потрапляє в курйозні ситуація. Раніше він та нардеп-втікач Артем Дмитрук потрапили в скандал, побивши хлопця.

Як повідомлялося, Олександр Куницький побився з Миколою Тищенком у приміщенні Верховної Ради.