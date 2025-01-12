Одна з країн Європи заявила про готовність організувати зустріч Трампа та Путіна

Трамп говоритиме з Путіним з позиції сили

Для переговорів потрібна згода обох сторін

Швейцарія готова організувати на своїй території зустріч обраного президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише видання Le Temps.

У МЗС країни уточнили, що організують зустріч, якщо Вашингтон і Кремль самі про це попросять.

Представник дипломатичного відомства наголосив, що всі сторони поінформовані про готовність Швейцарії провести мирні переговори.

«Після саміту в Бюргенштоку Україна, Росія та США регулярно інформувалися про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля, що сприяють встановленню миру», – сказав представник МЗС Швейцарії.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив про намір організувати зустріч із кремлівським диктатором. З його слів, бажання зустрітися висловив Путін.

Політолог, політконсультант, кандидат філософських наук Андрій Городницький в етері «Київ 24» розповів, що Трамп говоритиме з Путіним з позиції сили.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Путін нібито готовий до зустрічі з Трампом. Також він додав, що для цього потрібна «політична воля вести діалог і вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу».

«Путін неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів з міжнародними лідерами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Президент неодноразово про це говорив, ми неодноразово про це говорили, і жодних умов для цього не потрібно», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Трамп готується до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, політик вже працює над організацією зустрічі.