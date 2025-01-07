РФ втрачає мільярди. Про «дронові санкції» від СБУ

«Дронові санкції» впливають на економіку ворога сильніше санкцій Заходу

Напередодні Нового Року у західній пресі з’явилось багато аналітики на тему перспектив нашої війни з московитами. У більшості прогнозів звучала теза, що ключ до успіху у війні з РФ – позбавити росіян нафтодоларів. А для їх поставки до країни агресора ключову роль відіграє так званий «тіньовий флот». І санкції Заходу, щодо цього флоту світова преса кваліфікує, як недостатні. Втім, на щастя, у цій війні є ще одна структура, яка вводить свої санкції.

4 січня далекобійні дрони Служби Безпеки України подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга. Тут, за даними джерел, вони уразили найбільший у РФ торговий порт Усть-Луга у Ленінградській області. На відео видно, як один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом.

Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв у роботі термінала. Ну, це якщо не буде повторних ударів. Щось підказує мені, що вони будуть.

А термінал-то не простий і є великим логістичним хабом у Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою флоту, який відкрито перевозить російську нафту. Хоча у нас чомусь досі називають його «тіньовим».

Які наслідки дронових санкцій від спецслужб? У першу чергу вони знижують надходження валюти, яка Росії потрібна для ведення війни. РФ реально втрачає мільярди, які планували пустити на війну. Тому об’єкт є цілком законною військовою ціллю. По друге РФ зриває свої поставки і більше не виглядає надійним контрагентом.

Загалом складається враження, що «дронові санкції» впливають на економіку ворога сильніше санкцій Заходу. А, нагадаю, на рахунку підлеглих Малюка вже майже пів сотні успішних атак на нафтогазові об’єкти росіян. Причому точки щоразу обираються нові і все більш болючі. Побачити дрони на Балтиці росіяни, судячи з результатів прильотів, явно не були готові.

Нові удари демонструють – нищення російських об’єктів нафто-газової сфери буде продовжуватись. Сезон бабовн-2025-ть оголошується відкритим!