Головна Думки вголос Тарас Загородній
search button user button menu button
Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

РФ втрачає мільярди. Про «дронові санкції» від СБУ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пожежники гасять пожежу на терміналі «Новатек» у порту Усть-Луга
колаж: glavcom.ua

«Дронові санкції» впливають на економіку ворога сильніше санкцій Заходу

Напередодні Нового Року у західній пресі з’явилось багато аналітики на тему перспектив нашої війни з московитами. У більшості прогнозів звучала теза, що ключ до успіху у війні з РФ – позбавити росіян нафтодоларів. А для їх поставки до країни агресора ключову роль відіграє так званий «тіньовий флот». І санкції Заходу, щодо цього флоту світова преса кваліфікує, як недостатні. Втім, на щастя, у цій війні є ще одна структура, яка вводить свої санкції.

4 січня далекобійні дрони Служби Безпеки України подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга. Тут, за даними джерел, вони уразили найбільший у РФ торговий порт Усть-Луга у Ленінградській області. На відео видно, як один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом.

Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв у роботі термінала. Ну, це якщо не буде повторних ударів. Щось підказує мені, що вони будуть.

А термінал-то не простий і є великим логістичним хабом у Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою флоту, який відкрито перевозить російську нафту. Хоча у нас чомусь досі називають його «тіньовим».

Які наслідки дронових санкцій від спецслужб? У першу чергу вони знижують надходження валюти, яка Росії потрібна для ведення війни. РФ реально втрачає мільярди, які планували пустити на війну. Тому об’єкт є цілком законною військовою ціллю. По друге РФ зриває свої поставки і більше не виглядає надійним контрагентом.

Загалом складається враження, що «дронові санкції» впливають на економіку ворога сильніше санкцій Заходу. А, нагадаю, на рахунку підлеглих Малюка вже майже пів сотні успішних атак на нафтогазові об’єкти росіян. Причому точки щоразу обираються нові і все більш болючі. Побачити дрони на Балтиці росіяни, судячи з результатів прильотів, явно не були готові.

Нові удари демонструють – нищення російських об’єктів нафто-газової сфери буде продовжуватись. Сезон бабовн-2025-ть оголошується відкритим!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія СБУ санкції війна Україна Василь Малюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди року 2024. Українська версія
Люди року 2024. Українська версія підсумки
31 грудня, 2024, 09:45
20 грудня збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву
Росія атакувала Київ, Зеленський призначив нових послів. Головне за 20 грудня
20 грудня, 2024, 21:07
Має 400 тис. російських рублів суддя Славутицького міського суду Київської області Наталя Бабич
Українські посадовці пояснили, чому в їхніх деклараціях досі є російські рублі
24 грудня, 2024, 00:20
Наразі у Києві, Дніпрі й області діють конкретні графіки обмежень
Відключення світла: Yasno попереджає про можливі зміни у графіках
25 грудня, 2024, 15:10
Інформації щодо потерпілих наразі не надходило
Ракетна атака на Київ: уламки впали на приватну будівлю
31 грудня, 2024, 08:26
Раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату в $1718
Служба зовнішньої розвідки повідомила, скільки російських в'язнів воює проти України
2 сiчня, 19:55
Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися майже 40 населених пунктів Херсонщини
На Херсонщині за добу через удари РФ загинули двоє людей, шестеро поранених
2 сiчня, 08:38
Джон Маккейн програв Бараку Обамі у 2008 році на президентських виборах США
«Україні дуже не пощастило». Соціолог назвав ймовірного президента США, який би зупинив Путіна
2 сiчня, 09:28
На стіні приміщення, де проходили змагання, було розміщено банер на підтримку російського вторгнення в Україну
Дворазова олімпійська чемпіонка з РФ засвітилася у підтримці війни проти України
3 сiчня, 16:30

Тарас Загородній

РФ втрачає мільярди. Про «дронові санкції» від СБУ
РФ втрачає мільярди. Про «дронові санкції» від СБУ
Найбільш успішна і зухвала ліквідація цієї війни
Найбільш успішна і зухвала ліквідація цієї війни
Путін не почув від Трампа того, що хотів почути
Путін не почув від Трампа того, що хотів почути
Уроки географії ударів по Росії від СБУ
Уроки географії ударів по Росії від СБУ
Найкращий переговорник, якого ми можемо відправити в РФ
Найкращий переговорник, якого ми можемо відправити в РФ
КАБи, які не долетіли
КАБи, які не долетіли

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
43K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
27K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів
26K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Сьогодні, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua