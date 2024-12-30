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Мінфін повідомив, скільки коштуватиме впровадження системи платних доріг

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мінфін повідомив, скільки коштуватиме впровадження системи платних доріг
Ще в 2021 році стало відомо, що Міністерство інфраструктури разом з інвесторами працює над реалізацією проєкту платних доріг
фото з відкритих джерел

Олександр Кава: Під час обговорення теми платних доріг «треба чітко розрізняти» два варіанти, «які часто плутають»

У Міністерстві фінансів порахували, що впровадження в Україні платного проїзду для вантажівок і контролю за цим може коштувати близько 7 млрд грн. Про це заступник міністра фінансів Олександр Кава повідомив під час інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, під час обговорення теми платних доріг «треба чітко розрізняти» два варіанти, «які часто плутають».

Перший варіант – це платні концесійні дороги, які будують коштом інвестора, і той потім бере плату за проїзд, щоб повернути інвестиції в будівництво. Другий – це коли плата за проїзд стягується з вантажного транспорту, пояснив Кава.

Другий варіант потребує розбудови спеціальної системи оплати й контролю. Ще до повномасштабної війни в уряді порахували, що це коштуватиме близько 7 млрд грн.

«Треба створити систему, яка визначатиме, коли автомобіль виїжджає на дорогу, трекатиме повністю його проїзд і потім розраховуватиме ціну, скільки цей автомобіль проїхав і, відповідно, має заплатити за проїзд», – розповів заступник міністра.

За його словами, найпростішим способом є «віньєтки» – це спеціальний документ або наклейка, що підтверджує оплату за користування певними дорогами. Такий інструмент поширений переважно в невеликих за площею країнах, які можна проїхати з повним баком без заправки, зокрема в Чехії, Угорщині, Словаччині та Румунії.

Кава упевнений, що в Україні з огляду на її площу «немає жодного сенсу» запроваджувати «віньєтки». Водночас є інший механізм – використання GPS-приладів або магнітних рамок з RFID-мітками.

Нагадаємо, ще в 2021 році почалися обговорення, що Міністерство інфраструктури України разом з приватними інвесторами працює над реалізацією проєкту платних доріг. Тоді йшлося про шість автошляхів, які будують на умовах концесії. Як розповіла заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко, вартість користування платними дорогами залежатиме від транспортного засобу.

Орієнтовна вартість складатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, тобто приблизно 0,73 – 4,22 гривні за кілометр.

У листопаді 2024 року стало відомо, що в Україні вже проводять аналіз трафіку на шести основних маршрутах, який допоможе оцінити їхню доцільність та підготувати механізми для запуску платних доріг. Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

«Питання платних доріг – це вимога ЄС. У нас є напрацьований законопроєкт щодо цього і зараз ми працюємо над його втіленням…Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться по шести дорогам, щоб запустити механізм платних доріг», – сказав Деркач. За його словами, після результатів аналізу руху буде прийматись рішення, але Україна впевнено рухається до системи платних доріг.

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Теги: дороги інвестиції будівництво автомобіль Україна Міністерство інфраструктури законопроєкт

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