Директор музею історії України поїхав у відрядження за кордон і не повернувся

Нардепка повідомила, що Федір Андрощук «загубився на відкритті виставки у Литві»

Директор Національного музею історії України у Києві Федір Андрощук поїхав у відрядження за кордон і не повернувся. Про це повідомила народний депутат, член комітету безпеки, оборони та розвідки України Соломія Бобровська.

Нардепка зауважила, що термін відрядження Андрощука завершився ще 20 вересня. За її словами, у директора музею є громадянство не однієї країни.

«Судячи з усього, скористався за призначенням своїми іншими громадянствами (те, чому вони в нього взагалі є – це інше питання), відбув у відрядження в Італію та Швецію, і згідно з відповіддю на моє депутатське звернення, загубився на відкритті виставки у Литві. Сподіваюсь, що з усією наявною інформацією управлінські рішення стосовно поки що чинного директора будуть вжиті негайно», – йдеться у заяві Бобровської.

Нагадаємо, що народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький поїхав у відрядження і не повернувся до України. Ймовірно, він втік з країни. Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на свої джерела.

Також тренер з фізпідготовки одеського «Чорноморця» Ігор Касьяненко не повернувся з тренувального збору в Туреччині назад в Україну. Ймовірно, він поїхав до Сполучених Штатів Америки