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Різдвяна гонка-2024 з біатлону: яке місце посіла Україна

Ірина Бура
glavcom.ua
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Різдвяна гонка-2024 з біатлону: яке місце посіла Україна
Українську команду представляли Юлія Джима та Дмитро Підручний
фото з відкритих джерел

Різдвяна гонка складалася з двох частин змішаної естафети – масстарту та переслідування

У суботу, 28 грудня, в німецькому Гельзенкірхені відбулася традиційна щорічна Різдвяна гонка з біатлону.

Участь у ній взяли десять команд, серед яких була і збірна України, за яку виступили Юлія Джима та Дмитро Підручний.

Різдвяна гонка складалася з двох частин змішаної естафети – масстарту та переслідування. Переможці визначалися за результатами персьюту.

Масстарт українці завершили на третьому місці. Першою стала Норвегія, другою – Франція.

У персьюті «синьо-жовтим» не вдалося втриматися в трійці призерів. Українці фінішували на сьомій позиції.

Виграли Різдвяну гонку норвежці Каролін Кноттен і Штурла Легрейд. 

Результати Різдвяної гонки-2024 з біатлону: 

1. Каролін Кноттен / Штурла Легрейд (Норвегія) 33:56.7 хвилини

2. Анна Вайдель / Юстус Штрелоу (Німеччина) +30.4

3. Франциска Пройсс / Філіпп Наврат (Німеччина) +33.1

4. Лотте Лі / Флоран Клод (Бельгія) +34.8

5. Анна Магнуссон / Єспер Нелін (Швеція) +36.1

6. Жюлья Сімон / Фаб'єн Клод (Франція) +1:56.3

7. Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна) +2:07.7

8. Полона Клеменчич / Яков Фак (Словенія) +2:10.5

9. Джессіка Їслова / Міхал Крчмар (Чехія) +2:14.3

10.Байба Бендіка / Андрейс Расторгуєвс (Латвія) +2:37.1

Нагадаємо, для Джими та Підручного це вже третя спільна участь у Різдвяній гонці. Минулого року Юлія та Дмитро фінішували п'ятими у шоу-гонці в Гельзенкірхені.

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Теги: Швеція Німеччина Чехія Франція Бельгія Збірна України Латвія Норвегія Україна Словенія Юлія Джима Дмитро Підручний Різдвяна гонка Каролін Кноттен Міхал Крчмар Єспер Нелін

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