Різдвяна гонка-2024 з біатлону: яке місце посіла Україна
Різдвяна гонка складалася з двох частин змішаної естафети – масстарту та переслідування
У суботу, 28 грудня, в німецькому Гельзенкірхені відбулася традиційна щорічна Різдвяна гонка з біатлону.
Участь у ній взяли десять команд, серед яких була і збірна України, за яку виступили Юлія Джима та Дмитро Підручний.
Різдвяна гонка складалася з двох частин змішаної естафети – масстарту та переслідування. Переможці визначалися за результатами персьюту.
Масстарт українці завершили на третьому місці. Першою стала Норвегія, другою – Франція.
У персьюті «синьо-жовтим» не вдалося втриматися в трійці призерів. Українці фінішували на сьомій позиції.
Виграли Різдвяну гонку норвежці Каролін Кноттен і Штурла Легрейд.
Результати Різдвяної гонки-2024 з біатлону:
1. Каролін Кноттен / Штурла Легрейд (Норвегія) 33:56.7 хвилини
2. Анна Вайдель / Юстус Штрелоу (Німеччина) +30.4
3. Франциска Пройсс / Філіпп Наврат (Німеччина) +33.1
4. Лотте Лі / Флоран Клод (Бельгія) +34.8
5. Анна Магнуссон / Єспер Нелін (Швеція) +36.1
6. Жюлья Сімон / Фаб'єн Клод (Франція) +1:56.3
7. Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна) +2:07.7
8. Полона Клеменчич / Яков Фак (Словенія) +2:10.5
9. Джессіка Їслова / Міхал Крчмар (Чехія) +2:14.3
10.Байба Бендіка / Андрейс Расторгуєвс (Латвія) +2:37.1
Нагадаємо, для Джими та Підручного це вже третя спільна участь у Різдвяній гонці. Минулого року Юлія та Дмитро фінішували п'ятими у шоу-гонці в Гельзенкірхені.
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