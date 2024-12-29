Різдвяна гонка-2024 з біатлону: яке місце посіла Україна

Різдвяна гонка складалася з двох частин змішаної естафети – масстарту та переслідування

У суботу, 28 грудня, в німецькому Гельзенкірхені відбулася традиційна щорічна Різдвяна гонка з біатлону.

Участь у ній взяли десять команд, серед яких була і збірна України, за яку виступили Юлія Джима та Дмитро Підручний.

Різдвяна гонка складалася з двох частин змішаної естафети – масстарту та переслідування. Переможці визначалися за результатами персьюту.

Масстарт українці завершили на третьому місці. Першою стала Норвегія, другою – Франція.

У персьюті «синьо-жовтим» не вдалося втриматися в трійці призерів. Українці фінішували на сьомій позиції.

Виграли Різдвяну гонку норвежці Каролін Кноттен і Штурла Легрейд.

Результати Різдвяної гонки-2024 з біатлону:

1. Каролін Кноттен / Штурла Легрейд (Норвегія) 33:56.7 хвилини

2. Анна Вайдель / Юстус Штрелоу (Німеччина) +30.4

3. Франциска Пройсс / Філіпп Наврат (Німеччина) +33.1

4. Лотте Лі / Флоран Клод (Бельгія) +34.8

5. Анна Магнуссон / Єспер Нелін (Швеція) +36.1

6. Жюлья Сімон / Фаб'єн Клод (Франція) +1:56.3

7. Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна) +2:07.7

8. Полона Клеменчич / Яков Фак (Словенія) +2:10.5

9. Джессіка Їслова / Міхал Крчмар (Чехія) +2:14.3

10.Байба Бендіка / Андрейс Расторгуєвс (Латвія) +2:37.1

Нагадаємо, для Джими та Підручного це вже третя спільна участь у Різдвяній гонці. Минулого року Юлія та Дмитро фінішували п'ятими у шоу-гонці в Гельзенкірхені.