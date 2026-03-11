«Тоттнем» після фіаско в Лізі чемпіонів оновив клубний антирекорд

Англійський клуб потрапив у неабияку ігрову кризу

Лондонський «Тоттнем» зазнав шостої поразки поспіль в усіх турнірах уперше в історії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні «шпори» програли мадридському «Атлетіко» (2:5) в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Чотири м'ячі лондонці пропустили до середини першого тайму. Після трьох керманич «Тоттнема» Ігор Тудор замінив голкіпера.

Така серія невдач – найдовша в історії «шпор». «Тоттнем» не перемагав у Прем'єр-лізі з кінця грудня. Цьогоріч до свого активу лондонці записали лише дві перемоги в основному раунді Ліги чемпіонів.

Натомість на внутрішній арені справи «Тоттнема» близькі до катастрофи. «Шпори» вилетіли з Кубка Англії та програли п'ять поєдинків поспіль в АПЛ. В останніх десяти турах чемпіонату лондонці набрали всього чотири очки та випереджають зону вильоту лише на один пункт.

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.