Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Тоттнем» після фіаско в Лізі чемпіонів оновив клубний антирекорд

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Тоттнем» після фіаско в Лізі чемпіонів оновив клубний антирекорд
Падіння «шпор» продовжилося в столиці Іспанії
фото: Reuters

Англійський клуб потрапив у неабияку ігрову кризу

Лондонський «Тоттнем» зазнав шостої поразки поспіль в усіх турнірах уперше в історії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні «шпори» програли мадридському «Атлетіко» (2:5) в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Чотири м'ячі лондонці пропустили до середини першого тайму. Після трьох керманич «Тоттнема» Ігор Тудор замінив голкіпера.

Така серія невдач – найдовша в історії «шпор». «Тоттнем» не перемагав у Прем'єр-лізі з кінця грудня. Цьогоріч до свого активу лондонці записали лише дві перемоги в основному раунді Ліги чемпіонів.

Натомість на внутрішній арені справи «Тоттнема» близькі до катастрофи. «Шпори» вилетіли з Кубка Англії та програли п'ять поєдинків поспіль в АПЛ. В останніх десяти турах чемпіонату лондонці набрали всього чотири очки та випереджають зону вильоту лише на один пункт.

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга Ліга чемпіонів ФК Тоттнем Готспур

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шпори» розчаровані рівнем суддівства в АПЛ
Занепалий гранд чемпіонату Англії поскаржився на непослідовне суддівство
4 березня, 11:24
Джессі Лінгард виступатиме на новому континенті
Колишній півзахисник збірної Англії працевлаштувався в Бразилії
6 березня, 17:59
Раян Гравенберх став своїм у складі «червоних»
«Ліверпуль» продовжив контракт із провідним півзахисником
7 березня, 18:00
Хосеп Гвардіола вимушено візьме паузу
«Манчестер Сіті» залишився без головного тренера на прийдешні поєдинки
9 березня, 12:18
Двайт Йорк залишився без роботи в рідній країні
Легенда чемпіонату Англії залишився без роботи на батьківщині
9 березня, 13:58
Роман Абрамовіч вирішив допомогти ще й росіянам
Абрамовіч оскаржить передачу Україні грошей від продажу «Челсі»
9 березня, 18:57
Єгор Ярмолюк закріпився в складі «бджіл»
Ярмолюк провів ювілейний матч в Англії
Вчора, 10:56
Карні Чуквуемека більше не одягне футболку збірної Англії
Ексхавбек «Челсі» відмовився від виступів за Англію заради іншої збірної
Вчора, 15:51
Джої Бартон не вгамував свій характер
Екслідер «Манчестер Сіті» загримів за ґрати через напад на людину
Вчора, 18:26

Новини

Центровий «Маямі» Бем Адебайо у грі НБА перевершив історичне досягнення Кобі Браянта
Центровий «Маямі» Бем Адебайо у грі НБА перевершив історичне досягнення Кобі Браянта
«Тоттнем» після фіаско в Лізі чемпіонів оновив клубний антирекорд
«Тоттнем» після фіаско в Лізі чемпіонів оновив клубний антирекорд
Німецькі спортсмени відмовилися робити фото з російською чемпіонкою Паралімпіади
Німецькі спортсмени відмовилися робити фото з російською чемпіонкою Паралімпіади
Стала відома позиція Трампа щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Стала відома позиція Трампа щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Паралімпіада-2026. Результати українців у четвертий змагальний день
Паралімпіада-2026. Результати українців у четвертий змагальний день
Все або нічого? Чим завершилися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 10 березня
Все або нічого? Чим завершилися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 10 березня

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua