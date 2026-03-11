Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії

Перший матч між Україною та Чорногорією завершився перемогою нашої збірної 71:65

Вперше в кар'єрі до заявки національної команди потрапили дебютантки Серфима Тиха, Юлія Гутевич та Поліна Тупало

Сьогодні, 11 березня 2026 року, жіноча збірна України в Ризі (Латвія) зіграє надважливу гру кваліфікації на Євробаскет-2027 проти збірної Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Напередодні гри тренерський штаб команди на чолі з головним тренером Євгеном Мурзіним визначився зі складом, до якого увійшли 12 гравчинь:

Аліна Ягупова (Чукурова Мерсін, Туреччина). Перші тренери Тетяна Корота, Вікторія Большакова;

Міріам Уро-Нілє (Ньон, Швейцарія). Перший тренер Людмила Іваненко;

Кристина Філевич (Будівельник, Україна). Перший тренер Аіда Євтушенко;

Тетяна Юркевічус (Хапоель Беер-Шева, Ізраїль). Перші тренери Леонід Схабовський, Наталія Довгань;

Олена Бойко (Протеас Вулас, Греція). Перший тренер Валерій Жартун;

Христина Кулєша (УБІ Грац, Австрія). Перші тренери Тетяна Ящук, Юлія Коптельова;

Ольга Алексейчик (Франківськ-Прикарпаття, Україна). Перший тренер Ірина Іваніхіна;

Анжеліка Ляшко (Будівельник, Україна). Перший тренер Катерина Кливенок;

Дар'я Кононученко (Шаморін, Словаччина). Перший тренер Катерина Побережна;

Юлія Гутевич (Будівельник, Україна). Перший тренер Алла Пастушенко

Серафима Тиха (Віртус Кальярі, Італія). Перші тренери Ганна Макарчук, Олена Федченко

Поліна Тупало (TTT Riga Juniors, Латвія). Перший тренер Скрипник Руслан

До заявки не потрапили захисниця Карина Панчук та центрова Анастасія Ковтун, які продовжать підготовку з командою до наступних матчів. Вперше в кар'єрі до заявки національної команди потрапили дебютантки Серфима Тиха, Юлія Гутевич та Поліна Тупало.

У разі перемоги над Чорногорією 11 березня та перемоги лідера групи Болгарії над Азербайджаном збірна України достроково гарантує собі вихід до другого раунду кваліфікації. Перший матч між Україною та Чорногорією, який наша команда грала на майданчику суперниць, завершився перемогою української збірної 71:65.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)