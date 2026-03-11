Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії
Перший матч між Україною та Чорногорією завершився перемогою нашої збірної 71:65

Вперше в кар'єрі до заявки національної команди потрапили дебютантки Серфима Тиха, Юлія Гутевич та Поліна Тупало

Сьогодні, 11 березня 2026 року, жіноча збірна України в Ризі (Латвія) зіграє надважливу гру кваліфікації на Євробаскет-2027 проти збірної Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Напередодні гри тренерський штаб команди на чолі з головним тренером Євгеном Мурзіним визначився зі складом, до якого увійшли 12 гравчинь:

  • Аліна Ягупова (Чукурова Мерсін, Туреччина). Перші тренери Тетяна Корота, Вікторія Большакова;
  • Міріам Уро-Нілє (Ньон, Швейцарія). Перший тренер Людмила Іваненко;
  • Кристина Філевич (Будівельник, Україна). Перший тренер Аіда Євтушенко;
  • Тетяна Юркевічус (Хапоель Беер-Шева, Ізраїль). Перші тренери Леонід Схабовський, Наталія Довгань;
  • Олена Бойко (Протеас Вулас, Греція). Перший тренер Валерій Жартун;
  • Христина Кулєша (УБІ Грац, Австрія). Перші тренери Тетяна Ящук, Юлія Коптельова;
  • Ольга Алексейчик (Франківськ-Прикарпаття, Україна). Перший тренер Ірина Іваніхіна;
  • Анжеліка Ляшко (Будівельник, Україна). Перший тренер Катерина Кливенок;
  • Дар'я Кононученко (Шаморін, Словаччина). Перший тренер Катерина Побережна;
  • Юлія Гутевич (Будівельник, Україна). Перший тренер Алла Пастушенко
  • Серафима Тиха (Віртус Кальярі, Італія). Перші тренери Ганна Макарчук, Олена Федченко
  • Поліна Тупало (TTT Riga Juniors, Латвія). Перший тренер Скрипник Руслан

До заявки не потрапили захисниця Карина Панчук та центрова Анастасія Ковтун, які продовжать підготовку з командою до наступних матчів. Вперше в кар'єрі до заявки національної команди потрапили дебютантки Серфима Тиха, Юлія Гутевич та Поліна Тупало. 

У разі перемоги над Чорногорією 11 березня та перемоги лідера групи Болгарії над Азербайджаном збірна України достроково гарантує собі вихід до другого раунду кваліфікації. Перший матч між Україною та Чорногорією, який наша команда грала на майданчику суперниць, завершився перемогою української збірної 71:65.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ягупова провела на майданчику 28 хвилин, набрала 16 очок
Ягупова допомогла своєму клубу пробитись до фіналу Єврокубка
5 березня, 10:54
Офіційним транслятором матчів збірної України є «Суспільне Спорт»
Іспанія – Україна: де дивитися поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
2 березня, 09:44
Домашні ігри чоловічої збірної України з баскетболу проходять на Xiaomi Arena, яка раніше мала назву Arena Rīga
Скільки коштує підтримати чоловічу збірну України з баскетболу в домашніх матчах у Ризі? Реклама
28 лютого, 10:21
«Суспільне Спорт» транслюватиме поєдинок Україна – Іспанія
Україна – Іспанія: де дивитися гру кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
27 лютого, 12:48
Після першого кваліфікаційного вікна збірна України знаходиться на другому місці в групі
Кваліфікація жіночого Євробаскету: визначилося місце проведення гри Україна – Чорногорія
26 лютого, 14:44
Клуб українок «Шаморін» поступився «П'єштянським Чайкам»
Панчук і Кононученко набрали по вісім очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
26 лютого, 11:59
Леброн Джеймс у НБА набрав понад 43 тисячі очок
Чемпіон НБА назвав рекорд асоціації, який ніколи не буде перевершений
25 лютого, 11:42
Команда української баскетболістки здолала «Відень Тімбервулвз» 83:66
Кулєша оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
23 лютого, 11:08
Іспанія розпочне тренувальний збір в понеділок, 23 лютого 2026 року, у Гвадалахарі.
Збірна Іспанії з баскетболу оголосила склад на матчі проти України
18 лютого, 12:29

Новини

Воскреслий форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги
Воскреслий форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги
ПСЖ – «Челсі». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Челсі». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії
Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії
Скандальний ексфутболіст не зміг вийти під заставу з буцегарні в Ліверпулі
Скандальний ексфутболіст не зміг вийти під заставу з буцегарні в Ліверпулі
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії
Україна – Чорногорія. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета
Україна – Чорногорія. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua