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Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 128 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав 82 авіаційних удари, скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження майже 1100 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. За попередніми даними, було знешкоджено 254 окупантів, з них 136 - безповоротно. Також українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, дев’ять одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів, один засіб РЕБ, дві артилерійські системи, генератор та дві антени БпЛА. До того ж пошкодили два танки та три артилерійські системи росіян. 

На Харківському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та у бік Петрівки. Два боєзіткнення наразі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Загризове, Лозова та Копанки. Українські захисники зупинили чотири ворожих атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Балка Журавка, Іванівка, Надія, Ямполівка та Григорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Два ворожих штурми відбили українські захисники, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Білогорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Оріхово-Василівки. Сили оборони відбили атаку загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Сімнадцять разів росіяни йшли вперед на позиції українських підрозділів в районах Торецька та Дружби, на даний час тривають два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

За минулу добу окупанти 36 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Сергіївка, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка. Наші захисники зупинили 35 штурмових дій противника, на даний час точиться бій. Авіаударів зазнали Горіхове, Олексіївка, Леонтовичі, Новопавлівка та Мирноград.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя та Розливу. Два боєзіткнення не вщухають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

За добу українські воїни відбивали 18 штурмових дій окупантів, одне з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав 28 авіаційних ударів, скинувши 48 керованих бомб, також здійснив 219 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2025 року фото 9
Теги: Генштаб ворог війна Україна росія ЗСУ

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