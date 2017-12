Снігопад може завадити проведенню манчестерського дербі (фото)

Керівництво «Манчестер Юнайтед» вирішує, чи можна проводити зустріч

Матч 16-го туру чемпіонату Англії між «Манчестер Юнайтед» і «Манчестер Сіті» може не відбутися у призначений термін.

Причиною став сильний снігопад, що обрушився на Манчестер.

Температура повітря залишається негативною для проведення поєдинку.

На поле «Олд Траффорд» працює підігрів, проте холод може привести до утворення льоду на трибунах.

Керівництво «Манчестер Юнайтед» проведе переговори з експертами.

Після цього у клубі можуть прийняти рішення про перенесення матчу.

Manchester derby at risk as eight inches of snow is set to fall... with Liverpool v Everton also under threat https://t.co/AaNG4xjHKc