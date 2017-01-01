Снігопад може завадити проведенню манчестерського дербі (фото)

Керівництво «Манчестер Юнайтед» вирішує, чи можна проводити зустріч

Матч 16-го туру чемпіонату Англії між «Манчестер Юнайтед» і «Манчестер Сіті» може не відбутися у призначений термін. Причиною став сильний снігопад, що обрушився на Манчестер. Температура повітря залишається негативною для проведення поєдинку. На поле «Олд Траффорд» працює підігрів, проте холод може привести