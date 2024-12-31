Експерти та вболівальники визначили найкращу українську волейболістку року

Лауреатка не є гравчинею національної збірної України

22-річна догравальниця вінницького «Добродія» Валерія Якушева визнана найкращою волейболісткою України 2024 року. Такі підсумки референдуму, який Федерація волейболу України проводила спільно зі Sport.ua. В опитуванні взяли участь по 20 тренерів і капітанів національних збірних та клубів Супер- і вищої ліг чемпіонату України, а також 20 журналістів, які висвітлюють волейбольну тематику, 10 відомих експертів. За кожне перше місце гравчиня отримувала по 5 очок, за друге – по 3, за третє – по одному.

Фінальним етапом стало голосування вболівальників на Telegram-каналі ФВУ. В нього потрапляло 10 найкращих волейболісток за підсумками опитування чотирьох попередніх категорій голосувальників. За перше місце від вболівальників гравчиня отримала 20 балів до загальної суми, за друге – 15, за третє – 10.

Загалом у голосуванні вболівальників взяло участь 7094 особи і кращою вони обрали догравальницю «Балти» Анастасію Стрельбицьку, котра в загальному рейтингу посіла шосте місце.

Загалом респонденти у трійках найкращих згадали відразу 50 прізвищ. А перемогла капітан вінницького «Добродія» Валерія Якушева, котру з окремих категорій вивели на перше місце лише тренери, але яка отримала стабільно високі бали від усіх п’яти когорт голосувальників. Валерія випередила в голосуванні найкращу волейболістку України 2023 року, капітана національної збірної України Світлану Дорсман і ліберо національної команди Христину Нємцеву.

Результат референдуму, можливо, виглядає несподіваним. Але лише на перший погляд. Так, вже колишній головний тренер національної команди України Іван Петков не запрошував Валерію до лав збірної. Але то було його бачення. Достатньо згадати, що Якушева була серед фавориток і в двох попередніх опитуваннях: у 2022-му вона посіла друге місце, в 2023-му – четверте.

Всю професійну кар’єру, яка розпочалася в 2018-му, Валерія наразі проводить у команді, яку очолює мама, Юлія Якушева. Якушева-молодша є лідеркою і головною ударною силою вінницького «Добродія», через неї проходить левова частка атак команди. Валерія є найрезультативнішою волейболісткою уже третього чемпіонату України поспіль. У поточній першості країни Валерія у восьми матчах назабивала в сумі 218 очок, що в середньому по 27,25 очка за матч і 7,03 – за сет. У найближчої переслідувачки Ірини Ногіної з «Балти» – 132 очки.

Нижче публікуємо підсумки голосування, а також хто за кого в цьому опитуванні голосував.

Загальні підсумки голосування за найкращу волейболістку України

1. Валерія Якушева («Добродій») – 127 (15 перших місць – 10 других – 7 третіх + 15 очок вболівальників)

2. Світлана Дорсман («Прометей»; «Бидґощ», Польща*) – 93 (10 – 14 – 1)

3. Христина Нємцева («Прометей», «Буковинка») – 89 (11 – 7 – 13)

4. Лідія Лучко («Аланта», «Буковинка») – 46 (5 – 5 – 6)

5. Олександра Міленко («Нілюфер Беледієспор», Туреччина; «ПТТ-спор», Туреччина) – 44 (4 – 6 – 6)

6. Анастасія Стрельбицька («Балта») – 36 (3 – 0 – 1 + 20)

7. Тетяна Козлова («Хмельницькі Пантери») – 33 (4 – 1 – 0 + 10)

8. Дарина Шаргородська («Прометей»; «Жетису», Казахстан) – 26 (2 – 3 – 1)

9. Вікторія Даньчак («Прометей»; «ІБК Альтос», Корея) – 22 (3 – 2 – 1)

10. Андріана Павлик («Регіна», «Буковинка») – 14 (1 – 2 – 3)

11. Юлія Димар («Куаниш», Казахстан) – 11 (2 – 0 – 1)

12. Катерина Ткаченко («Тайґерс», США; «Леваллуа», Франція) – 8 (1 – 1 – 0)

13. Дарина Онищенко (Академія «Прометей», «Буковинка») – 6 (0 – 2 – 0)

13. Марія Проценко («Аланта», «Галичанка») – 6 (0 – 2 – 0)

15. Анастасія Крайдуба («Фіренце», Італія; «Тельмассонс», Італія; «Бандунґ», Індонезія) – 6 (0 – 1 – 3)

15. Ксенія Ратій («Балта») – 6 (0 – 1 – 3)

17. Яна Журавльова («Миколаїв») – 5 (1 – 0 – 0)

17. Юлія Васянович («Полісся») – 5 (1 – 0 – 0)

17. Тетяна Хилюк («Ойте», Німеччина; «Рись») – 5 (1 – 0 – 0)

17. Надія Кодола (без клубу) – 5 (1 – 0 – 0)

17. Тетяна Ротар («Буковинка», «Воллейбук») – 5 (1 – 0 – 0)

17. Богдана Анісова («Гресік», Індонезія; «Хайфа», Ізраїль) – 5 (1 – 0 – 0)

17. Дарина Дрозд («Олімпіада», Кіпр) – 5 (1 – 0 – 0)

17. Катерина Гусейнова («Буковинка»; «Аон Амазонес», Греція) – 5 (1 – 0 – 0)

25. Станіслава Парфьонова («Аланта», «Буковинка») – 5 (0 – 1 – 2)

25. Анастасія Кучер («Добродій», «Балта») – 5 (0 – 1 – 2)

27. Світлана Шевченко («Орбіта») – 4 (0 – 1 – 1)

27. Каріна Чернюк («Полісся») – 4 (0 – 1 – 1)

29. Карина Сіряцька («Добродій») – 3 (0 – 1 – 0)

29. Маргарита Кравченко («Дніпро» Черкаси) – 3 (0 – 1 – 0)

29. Анастасія Макаревич («Рись») – 3 (0 – 1 – 0)

29. Валерія Нудьга («Айдин», Туреччина; «Бозююк», Туреччина) – 3 (0 – 1 – 0)

29. Вікторія Петюк («Кривбас», «Медея») – 3 (0 – 1 – 0)

29. Поліна Дзюба («Буковинка») – 3 (0 – 1 – 0)

29. Анастасія Юрку («Воллейбук») – 3 (0 – 1 – 0)

29. Вікторія Петренко («Орбіта») – 3 (0 – 1 – 0)

37. Валерія Дрьомова («Галичанка») – 1 (0 – 0 – 1)

37. Вероніка Пекнич («Регіна») – 1 (0 – 0 – 1)

37. Яна Воронюк («Полісся») – 1 (0 – 0 – 1)

37. Вероніка Туркула («Рись») – 1 (0 – 0 – 1)

37. Ксенія Мазур («Нафтуся») – 1 (0 – 0 – 1)

37. Карина Кошіль («Дніпро» Черкаси) – 1 (0 – 0 – 1)

37. Діана Мелюшкина («Прометей»; «Кемпер», Франція) – 1 (0 – 0 – 1)

37. Ольга Січковська («Воллейбук») – 1 (0 – 0 – 1)

37. Діана Крива («Добродій») – 1 (0 – 0 – 1)

37. Поліна Герасимчук («Буковинка») – 1 (0 – 0 – 1)

37. Анастасія Грищук (LKS «Лодзь», Польща) – 1 (0 – 0 – 1)

37. Анна Артишук («Шантовка», Чехія; «Тюрінґен», Німеччина) – 1 (0 – 0 – 1)

37. Маргарита Гейко («Прометей»; «Бяльско-Бяла», Польща) – 1 (0 – 0 – 1)

37. Марина Дегтярьова («Добродій») – 1 (0 – 0 – 1)

* - вказані команди, за які волейболістки виступали протягом 2024 року

Експерти

Юлія Богмацер, колишній капітан збірної України: 1. Лучко. 2. Якушева. 3. Нємцева

Юлія Буєва, учасниця Олімпіади-1996, начальник відділу олімпійських ігрових видів спорту Мінмолодьспорту: 1. Дорсман. 2. Міленко. 3. Нємцева

Володимир Бузаєв, колишній головний тренер національної команди України, бронзовий призер Євроволею-1993: 1. Даньчак. 2. Дорсман. 3. Якушева

Ігор Попов, переможець Кубка світу-1991, гравець національної команди України (1995-2003): 1. Якушева. 2. Павлик. 3. Ратій

Петро Раца, колишній суддя: 1. Павлик. 2. Крайдуба. 3. Шаргородська

Олексій Скібіцький, технічний директор ФВУ: 1. Дорсман. 2. Міленко. 3. Шаргородська

Олена Соколовська, олімпійська чемпіонка-1980: 1. Якушева. 2. Нємцева. 3. Дорсман

Ірина Трушкіна, екс-гравчиня національної команди України (2006-2021), переможниця Євроліги-2017: 1. Нємцева. 2. Дорсман. 3. Міленко

Василь Хуторний, екс-арбітр міжнародної категорії: 1. Якушева. 2. Лучко. 3. Нємцева

Сергій Щавинський, володар Кубка топ-команд-2004, багаторічний капітан національної команди України: 1. Дорсман. 2. Шаргородська. 3. Міленко

Рейтинг експертів

1. Світлана Дорсман – 22 (3 – 2 – 1)

2. Валерія Якушева – 19 (3 – 1 – 1)

3. Христина Нємцева – 11 (1 – 1 – 3)

4. Лідія Лучко – 8 (1 – 1 – 0)

4. Андріана Павлик – 8 (1 – 1 – 0)

6. Олександра Міленко – 8 (0 – 2 – 2)

7. Вікторія Даньчак – 5 (1 – 0 – 0)

8. Дарина Шаргородська – 5 (0 – 1 – 2)

9. Анастасія Крайдуба – 3 (0 – 1 – 0)

10. Ксенія Ратій – 1 (0 – 0 – 1)

Тренери

Алім Батюк, «Кривбас»: 1. Якушева. 2. Нємцева. 3. Лучко

Юрій Бокшан, «Нафтуся»: 1. Лучко. 2. Дорсман. 3. Крайдуба

Ганна Важинська, «Решетилівка-Полтавщина»: 1. Якушева. 2. Сіряцька. 3. Дрьомова

Владислав Валіхновський, «Горгона»: 1. Стрельбицька. 2. Онищенко. 3. Кучер

Анжела Гордієнко, «Медея»: 1. Нємцева. 2. Якушева. 3. Ратій

Вікторія Дєдкова, «Дніпро» (Черкаси): 1. Журавльова. 2. М. Кравченко. 3. Пекнич

Антоніна Жук, «Регіна»: 1. Лучко. 2. Міленко. 3. Даньчак

Володимир Жула, «Університет-ШВСМ»: 1. Якушева. 2. Міленко. 3. Нємцева

Денис Зуй, національна команда України: 1. Нємцева. 2. Дорсман. 3. Шаргородська

Юрій Кваснюк, «Олімпія»: 1. Даньчак. 2. Міленко. 3. Шаргородська

Олена Козиряцька, «Буковинка»: 1. Дорсман. 2. Шаргородська. 3. Лучко

Григорій Колесник, «Хмельницькі Пантери»: 1. Нємцева. 2. Козлова. 3. Лучко

Ірина Комісарова, «Орбіта»: 1. Лучко. 2. Якушева. 3. С. Шевченко

Василь Палюра, «Полісся»: 1. Васянович. 2. Павлик. 3. Воронюк

Андрій Романович, «Балта»: 1. Дорсман. 2. Якушева. 3. Шаргородська

Тетяна Ротар, «Воллейбук»: 1. Дорсман. 2. Якушева. 3. Міленко

Микола Столярський, «Рись»: 1. Хилюк. 2. Макаревич. 3. Туркула

Ірина Цап, «Університет-ПНУ»: 1. Якушева. 2. Ратій. 3. Мазур

Людмила Чорненька, «Галичанка»: 1. Лучко. 2. Проценко. 3. Павлик

Юлія Якушева, «Добродій»: 1. Якушева. 2. Парфьонова. 3. Нємцева

Рейтинг тренерів

1. Валерія Якушева – 38 (5 – 4 – 0)

2. Лідія Лучко – 23 (4 – 0 – 3)

3. Світлана Дорсман – 21 (3 – 2 – 0)

4. Христина Нємцева – 20 (3 – 1 – 2)

5. Олександра Міленко – 10 (0 – 3 – 1)

6. Вікторія Даньчак – 6 (1 – 0 – 1)

7. Дарина Шаргородська – 6 (0 – 1 – 3)

8. Анастасія Стрельбицька – 5 (1 – 0 – 0)

8. Яна Журавльова – 5 (1 – 0 – 0)

8. Юлія Васянович – 5 (1 – 0 – 0)

8. Тетяна Хилюк – 5 (1 – 0 – 0)

12. Ксенія Ратій – 4 (0 – 1 – 1)

12. Андріана Павлик – 4 (0 – 1 – 1)

14. Карина Сіряцька – 3 (0 – 1 – 0)

14. Дарина Онищенко – 3 (0 – 1 – 0)

14. Маргарита Кравченко – 3 (0 – 1 – 0)

14. Анастасія Макаревич – 3 (0 – 1 – 0)

14. Марія Проценко – 3 (0 – 1 – 0)

14. Станіслава Парфьонова – 3 (0 – 1 – 0)

14. Тетяна Козлова – 3 (0 – 1 – 0)

21. Анастасія Крайдуба – 1 (0 – 0 – 1)

21. Валерія Дрьомова – 1 (0 – 0 – 1)

21. Анастасія Кучер – 1 (0 – 0 – 1)

21. Вероніка Пекнич – 1 (0 – 0 – 1)

21. Світлана Шевченко – 1 (0 – 0 – 1)

21. Яна Воронюк – 1 (0 – 0 – 1)

21. Вероніка Туркула – 1 (0 – 0 – 1)

21. Ксенія Мазур – 1 (0 – 0 – 1)

Капітани

Юлія Васянович, «Полісся»: 1. Стрельбицька. 2. Чернюк. 3. Парфьонова

Катерина Волченко, «Балта»: 1. Шаргородська. 2. Кучер. 3. Лучко

Світлана Дорсман, національна команда України: 1. Даньчак. 2. Нємцева. 3. Димар

Яна Елькіна, «Хмельницькі Пантери»: 1. Козлова. 2. Лучко. 3. Шаргородська

Анастасія Згурська, «Регіна»: 1. Нємцева. 2. Якушева. 3. Лучко

Вікторія Коростій, «Кривбас»: 1. Якушева. 2. Нємцева. 3. Стрельбицька

Каріна Кошіль, «Дніпро» (Черкаси): 1. Дзюник. 2. Нудьга. 3. Кошіль

Катерина Купових, «Медея»: 1. Козлова. 2. Петюк. 3. Нємцева

Ксенія Мазур, «Нафтуся»: 1. Кодола. 2. Дорсман. 3. Міленко

Марина Мірчева, «Галичанка»: 1. Нємцева. 2. Дорсман. 3. Павлик

Анастасія Миронцова, «Університет-ШВСМ»: 1. Нємцева. 2. Якушева. 3. Павлик

Христина Нємцева, «Буковинка»: 1. Міленко. 2. Даньчак. 3. Мелюшкина

Ірина Пятковська, «Університет-ПНУ»: 1. Козлова. 2. С. Шевченко. 3. Нємцева

Валентина Салабай, «Олімпія»: 1. Димар. 2. Дзюба. 3. Якушева

Ольга Січковська, «Воллейбук»: 1. Ротар. 2. Юрку. 3. Січковська

Анастасія Співак, «Горгона»: 1. Стрельбицька. 2. Онищенко. 3. Кучер

Тетяна Хилюк, «Рись»: 1. Козлова. 2. Лучко. 3. Ратій

Євгенія Цюпа, «Решетилівка-Полтавщина»: 1. Анісова. 2. Якушева. 3. Крива

Світлана Шевченко, «Орбіта»: 1. Дрозд. 2. Петренко. 3. Чернюк

Валерія Якушева, «Добродій»: 1. Якушева. 2. Нємцева. 3. Парфьонова

Рейтинг капітанів

1. Христина Нємцева – 24 (3 – 2 – 3)

2. Тетяна Козлова – 20 (4 – 0 – 0)

3. Валерія Якушева – 20 (2 – 3 – 1)

4. Анастасія Стрельбицька – 11 (2 – 0 – 1)

5. Вікторія Даньчак – 8 (1 – 1 – 0)

6. Лідія Лучко – 8 (0 – 2 – 2)

7. Юлія Димар – 6 (1 – 0 – 1)

7. Олександра Міленко – 6 (1 – 0 – 1)

7. Дарина Шаргородська – 6 (1 – 0 – 1)

10. Світлана Дорсман – 6 (0 – 2 – 0)

11. Маргарита Дзюник – 5 (1 – 0 – 0)

11. Надія Кодола – 5 (1 – 0 – 0)

11. Тетяна Ротар – 5 (1 – 0 – 0)

11. Богдана Анісова – 5 (1 – 0 – 0)

11. Дарина Дрозд – 5 (1 – 0 – 0)

16. Каріна Чернюк – 4 (0 – 1 – 1)

16. Анастасія Кучер – 4 (0 – 1 – 1)

18. Валерія Нудьга – 3 (0 – 1 – 0)

18. Вікторія Петюк – 3 (0 – 1 – 0)

18. Світлана Шевченко – 3 (0 – 1 – 0)

18. Поліна Дзюба – 3 (0 – 1 – 0)

18. Анастасія Юрку – 3 (0 – 1 – 0)

18. Дарина Онищенко – 3 (0 – 1 – 0)

18. Вікторія Петренко – 3 (0 – 1 – 0)

25. Станіслава Парфьонова – 2 (0 – 0 – 2)

25. Андріана Павлик – 2 (0 – 0 – 2)

27. Каріна Кошіль – 1 (0 – 0 – 1)

27. Діана Мелюшкина – 1 (0 – 0 – 1)

27. Ольга Січковська – 1 (0 – 0 – 1)

27. Ксенія Ратій – 1 (0 – 0 – 1)

27. Діана Крива – 1 (0 – 0 – 1)

Журналісти

Максим Ананьєвський, Спорт-Арена: 1. Якушева. 2. Ткаченко. 3. Нємцева

Андрій Вербіцький, Ternopolyany.ua: 1. Нємцева. 2. Якушева. 3. Лучко

Іван Вербицький, Sport.ua: 1. Якушева. 2. Дорсман. 3. Нємцева

Віталій Волочай, Суспільне Спорт: 1. Міленко. 2. Дорсман. 3. Нємцева

Сергій Даценко, прес-аташе ФВУ: 1. Нємцева. 2. Дорсман. 3. Якушева

Костянтин Дульцев, Радіо «Промінь»: 1. Дорсман. 2. Якушева. 3. Нємцева

Ігор Заржицький, Sport.ua: 1. Дорсман. 2. Шаргородська. 3. Крайдуба

Данило Захарченко, коментатор, гравець «Данського текстилю»: 1. Гусейнова. 2. Дорсман. 3. Якушева

Діана Звягінцева, телеканал «Дім»: 1. Шаргородська. 2. Нємцева. 3. Герасимчук

Ірина Козюпа, Tribuna.ua: 1. Якушева. 2. Проценко. 3. Нємцева

Вадим Корженко, Національне радіо: 1. Якушева. 2. Даньчак. 3. Грищук

Артем Лавренчук, прес-аташе «Житичів-Полісся»: 1. Нємцева. 2. Дорсман. 3. Міленко

Георгій Мазурашу, народний депутат України: 1. Димар. 2. Нємцева. 3. Шаргородська

Олексій Мандзій, Суспільне Спорт: 1. Дорсман. 2. Міленко. 3. Артишук

Микола Моторний, «Сільські вісті», Радіо «Чорнобаївська хвиля»: 1. Ткаченко. 2. Лучко. 3. Якушева

Андрій Петраш, volleyball.ua: 1. Якушева. 2. Дорсман. 3. Міленко

Петро Троць, Суспільне Спорт: 1. Міленко. 2. Дорсман. 3. Гейко

Артем Худолєєв, Watchers: 1. Міленко. 2. Дорсман. 3. Крайдуба

Сергій Циба, Sport.ua: 1. Дорсман. 2. Нємцева. 3. Дегтярьова

Олег Шумейко, портал XSport: 1. Нємцева. 2. Лучко. 3. Якушева

Рейтинг журналістів

1. Світлана Дорсман – 44 (4 – 8 – 0)

2. Валерія Якушева – 35 (5 – 2 – 4)

3. Христина Нємцева – 34 (4 – 3 – 5)

4. Олександра Міленко – 20 (3 – 1 – 2)

5. Дарина Шаргородська – 9 (1 – 1 – 1)

6. Катерина Ткаченко – 8 (1 – 1 – 0)

7. Лідія Лучко – 7 (0 – 2 – 1)

8. Катерина Гусейнова – 5 (1 – 0 – 0)

8. Юлія Димар – 5 (1 – 0 – 0)

10. Марія Проценко – 3 (0 – 1 – 0)

10. Вікторія Даньчак – 3 (0 – 1 – 0)

12. Анастасія Крайдуба – 2 (0 – 0 – 2)

13. Поліна Герасимчук – 1 (0 – 0 – 1)

13. Анастасія Грищук – 1 (0 – 0 – 1)

13. Анна Артишук – 1 (0 – 0 – 1)

13. Маргарита Гейко – 1 (0 – 0 – 1)

13. Марина Дегтярьова – 1 (0 – 0 – 1)