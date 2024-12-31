Медалі з Олімпіади-2024 у Франції іржавіють: спортсмени у розпачі

Французькі плавці поскаржилися на іржаві бронзові медалі з Олімпіади-2024

Французькі плавці поскаржилися на іржаві бронзові медалі з Олімпійських ігор-2024. Про це пише L'Équipe.



Французькі плавці Клеман Секкі і Йоанн Ндойє-Бруар на своїх сторінках в Instagram поскаржилися на іржаві бронзові медалі з Олімпіади, що пройшла в Парижі. Сильний знос помітили вже за пів року після турніру.

«Крокодиляча шкіра», – іронічно зазначив Секкі, коментуючи зовнішній вигляд нагороди.

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При цьому Ндойє-Бруар підписав знімок із медаллю словами «Париж-1924». На його «бронзі» спостерігалася деградація сталевого фрагмента в центрі, який, за словами його творців, виготовлений з демонтованих з Ейфелевої вежі конструкцій.

Ця проблема не поодинока. Раніше цього літа бронзовий призер стріт-скейтбордингу американець Найджа Х'юстон висловлював невдоволення якістю своєї медалі. Після носіння та поводження з ним він помітив ознаки зносу, що вказує на виробничий дефект. Спостереження, яким поділився Максим Гроус, також бронзовий призер у комбінованій естафеті 4x100 метрів говорив про «окислену» медаль.

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Організатори Олімпійських ігор, знаючи про цю проблему, пообіцяли: спортсмени, чиї медалі були пошкоджені, зможуть безкоштовно замінити їх на Паризькому монетному дворі з ідентичним гравіюванням. Це запевнення допомогло заспокоїти розпач спорстменів.

До слова, золоті олімпійські медалі на Іграх у Парижі цього року коштують як ніколи дорого: ринкова вартість сировини, з якої вони виготовлені, становить близько $900. Зокрема, медалі містять шість грамів золота, ціна якого в середині липня злетіла до рекордних рівнів завдяки покупкам центральних банків, роздрібному попиту в Китаї та очікуванням пом'якшення грошово-кредитної політики США.