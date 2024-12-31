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Стали відомі моторошні деталі ліквідації ексфутболіста збірної Росії Бугаєва

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Стали відомі моторошні деталі ліквідації ексфутболіста збірної Росії Бугаєва
У вересні Бугаєва було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків

Окупант пробув у зоні бойових дій близько двох місяців

Колишній захисник збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв, якого ліквідували ЗСУ, отримав осколкове поранення в голову, а також йому відірвало руку. Про це інформують російські пропагандистські ресурси.

Зазначається, що окупант пробув у зоні бойових дій близько двох місяців, він загинув наприкінці листопада – на початку грудня. Тепер рідні Бугаєва чекають, коли його тіло евакуюють та відправлять їм для поховання.

«Бугаєв підписав контракт ще до вироку, перебуваючи у СІЗО за звинуваченням у збуті наркотиків. Незабаром після вироку суду він вирушив до зони бойових дій. На підготовку пішло 10 днів, потім Бугаєв опинився в одному в районі бойових дій. За словами дружини, востаннє Бугаєв виходив на зв'язок наприкінці листопада – він привітав із днем ​​народження батька», – зазначає джерело.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні цього року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко зробив новий антиукраїнський допис, в якому повторив тези російської пропаганди. Цього разу боксеру не сподобалося інтерв'ю Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія про реформу церковного календаря в Україні.

«Яскравий приклад того, коли на біле говорять чорне! Ідеальна реформа, яка не розділила суспільство? Розділила та продовжує розділяти! Одиниці, які залишилися святкувати за старим календарем? Ні, нас не одиниці, нас мільйони! «Я завжди заявляв і заявляю, ми хочемо, щоб цей процес проходив мирно та спокійно, без протистояння, тому що ми не маємо права відкривати всередині України ще один релігійний фронт». Так ви його і відкрили, і не мирно і спокійно, а силою та нахабством, коли били старих та жінок, після чого захоплювали Наші Храми! Дуже цікаво зауважив ведучий: «Але іноді служителі «Московської Церкви» фізично перешкоджають громадам повернути собі своє». Служителі Московської церкви в Росії, а у нас служителі Української Церкви. І фізично не перешкоджають, а захищають свої храми, які збудували з людьми. Це все одно, що ви прийдете до людей у ​​дім і скажіть їм, що вони не так живуть у себе вдома, і силоміць відберете у них дім», – написав Ломаченко.

Він також вважає, що Православна церква України проповідує насильство та ненависть.

«Висока свобода віросповідання? Ні, йдуть сильні переслідування людей, які не хочуть переходити до ПЦУ, вірні християни бачать, що відбувається, і розуміють, де справжня Апостольська Церква! Декілька людей проти переходу, а більшість за? Зовсім навпаки, більшість людей проти переходу до церкви, яка проповідує насильство та ненависть. Інколи трапляються неприємні інциденти? Не іноді, а в більшості випадків, якщо не у всіх. Мир Усім», – написав боксер.

Теги: росія війна НОВИНИ ФУТБОЛУ окупанти

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