Співачка Адель зупинила своє шоу в Мюнхені заради фіналу Олімпіади

Британська співачка часто відвідує матчі збірної Англії з футболу на Євро

Британська суперзірка є великою шанувальницею спорту

Олімпійські Ігри-2024 зібрали увагу різних зіркових шанувальників. Зокрема, Том Круз, який має з'явитися на церемонії закриття Олімпіади в Парижі, відвідав змагання з плавання та спортивної гімнастики та був вражений виступами спортсменів.

Не стала винятком і співачка Адель, яка славиться своєю любов'ю до спортивних подій. Під час свого виступу в межах німецького туру-резиденції «Адель в Мюнхені» вона зупинила концерт у той час, як відбувався фінал з бігу на 100 метрів серед жінок. Ба більше, вона не лише перестала співати, а й продемонструвала 80-тисячній аудиторії фінал найпрестижнішої бігової дисципліни прямо на екранах.

Схоже, що фавориткою британської співачки була американка Ша'Каррі Річардсон, яка в підсумку стала другою після бігунки з Сент-Люсії Жульєн Альфред.

Нагадаємо, українські шаблістки вчора, 3 серпня, у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Після здобуття золотої нагороди у фіналі Олімпіади-2024 у командній шаблі Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту.

Ніколи раніше українська спортсменка не здобувала понад п'ять нагород на Олімпійських Іграх. Завдяки бронзі в особистій першості та золоту в командній у Парижі Ольга Харлан стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести.

Олімпіада-2024. Медальний залік