Команда шаблісток здобула для України перше «золото» Олімпіади у Парижі

Українські шаблістки провели чудовий олімпійський турнір

Українські шаблістки сьогодні, 3 серпня, у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова провели командний турнір на високому рівні. У фіналі точилася рівна боротьба. В кінці поєдинку Ольга Харлан чудово провела заключну сутичку і принесла Україні загальну перемогу – 45-42.

Варто зазначити, що команда нагорода стала шостою олімпійською медаллю для лідерки нашої збірної Ольги Харлан.

Нагадаємо, Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, бронзова призерка Олімпійських ігор 2012, 2016 та 2024 років в індивідуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2013 роки в командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2010 роки в командній першості).

Нагадаємо, у 1/4 фіналу Олімпіади українки впевнено перемогли команду Італії, а в пів фіналі розгромили збірну Японії.

Олімпіада-2024. Медальний залік