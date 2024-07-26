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Відкриття Олімпійських ігор-2024: що запланували організатори та де дивитися церемонію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відкриття Олімпійських ігор-2024: що запланували організатори та де дивитися церемонію
Захід запланований на Сені в Парижі
фото: з відкритих джерел

Під час параду Сеною пройдуть майже 100 човнів

Сьогодні, 26 липня, у Франції пройде церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року. «Главком» головні цікавинки цьогорічної церемонії. 

Захід запланований на Сені в Парижі. Початок події призначено на 20:30 за київським часом, а в прямому ефірі церемонію покажуть телеканали «Перший» та «Суспільне» (регіональні) та платформа «Суспільне Спорт». Організатори Олімпійських ігор вирішили влаштувати парад човнів на річці Сена замість звичної процесії в чаші головної арени змагань. Оффіційна частина презентації атлетів відбудеться на майдані Трокадеро поруч із Ейфелевою вежею. 

Отже, замість ходи легкоатлетичними доріжками тисячі спортсменів стануть учасниками річкового періоду. Натомість роль природних глядацьких трибун виконають набережні Сени. Концепція відкритого простору зробить Париж-2024 найбільшою церемонією відкриття з точки зору охоплення – аудиторії та географії.

Відкриття Олімпійських ігор-2024: що запланували організатори та де дивитися церемонію фото 1

Під час параду Сеною пройдуть майже 100 човнів. На бортах перебуватимуть представники понад двохсот країн. Спортсмени з невеликих команд розділять судна з іншими спортивними мікродержавами, а великі збірні матимуть власні, національні човни.

Маршрут олімпійської «регати» протягнеться від мосту Аустерліц на 6 км на захід повз історичні принади столиці Франції на кшталт собору Норт-Дам і музею Лувр до згаданого Трокадеро. Безпосередньо на майдані навпроти Ейфелевої вежі запалять олімпійський вогонь і оголосять Ігри відкритими.

Зміст розважальної частини церемонії відкриття залишається таємницею. Навіть був поголос про Леді Гагу. 

Окремою нагодою продемонструвати самобутність стане одяг спортсменів. Більшість збірних поставить на впізнавану гаму національних кольорів. На джинсових куртках бразильських атлетів зобразили тамтешню фауну, а фольклорні капелюхи та сумки гватемальців будуть доречними на човнах.

Справжній фурор ще до церемонії відкриття зробили костюми спортсменів Монголії. Національні елементи та складна вишивка отримали нове дихання від дизайнерських рішень тамтешнього бренду Michel&Amazonka. Поруч із національними символами на одязі знайшлося місце й олімпійським, зокрема Ейфелевій вежі та олімпійському вогню.

Нагадаємо, тенісистка Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024. 

Як повідомлялося, уже сьогодні,  26 липня, відбудеться церемонія відкриття Олімпійських Ігор-2024, яка пройде на річці Сені та стане революційною, адже атлети не йтимуть з прапорами, а пливтимуть на човнах. 

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Теги: Париж олімпійські ігри

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