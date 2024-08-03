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Фехтувальниці Харлан підкорилося унікальне досягнення для українського спорту

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Фехтувальниці Харлан підкорилося унікальне досягнення для українського спорту
Ольга Харлан продовжує здобувати олімпійські нагороди для України
Фото: Національний олімпійський комітет України

Титулована шаблістка сьогодні вписала своє ім'я в історію

Після здобуття золотої нагороди у фіналі Олімпіади-2024 у командній шаблі, фехтувальниця Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту. 

Ніколи раніше українська спортсменка не здобувала понад п'ять нагород на Олімпійських Іграх. До цього рекорд належав скандальній плавчині Яні Клочковій, яка зараз мешкає в анексованому Криму. Завдяки бронзі в особистій першості та золоту в командній у Парижі Ольга Харлан стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести. 

Також Харлан стала п'ятою спортсменкою з України, якій вдалося виграти 2 олімпійських золота. Раніше, окрім Ольги, це зробили: вже згадана Клочкова, гімнастка Лілія Подкопаєва, яка нещодавно заявила, що українського гімнаста Іллю Ковтуна засудили у фіналі особистого багатоборства в Парижі, боксер Василь Ломаченко та веслувальник Юрій Чебан

Усі медалі Ольги Харлан на Олімпійських Іграх

Золото: Пекін, 2008 рік (командна шабля), Париж, 2024 рік (командна шабля)

Срібло: Ріо-де-Жанейро, 2016 рік (командна шабля)

Бронза: Лондон, 2012 рік (особиста шабля), Ріо-де-Жанейро, 2016 рік (особиста шабля), Париж, 2024 рік (командна шабля)

Нагадаємо, що ще один рекорд підкорився українській стрільчині Олені Костевич. Вона стала учасницею шостої Олімпіади, маючи найбільшу кількість потраплянь на головний старт чотириріччя серед українців.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Яна Клочкова фехтувальниця Василь Ломаченко Париж рекорд Лілія Подкопаєва Юрій Чебан Лондон медалі Олімпіада Фехтування Олена Костевич Ольга Харлан

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