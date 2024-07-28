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«Нейтральний? Стріляй!». Лікар збірної України провів емоційну акцію протесту на Олімпіаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Нейтральний? Стріляй!». Лікар збірної України провів емоційну акцію протесту на Олімпіаді
Лікар Бецко: Якщо ти нейтральний – ти стріляєш в мене прямо зараз!

Українці не будуть просто брати участь в Олімпійських іграх, створюючи у світі ілюзію, що у нас все добре

Лікар збірної України з футболу Максим Бецко на знак протесту проти допуску спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпіади зробив надпис на руці.

На правій руці медика була зображена стріла з надписом «Neutral? Shoot!» («Нейтральний? Стріляй!»). Також він вказував на своє серце та надпис «Ukraine» на футболці з гербом України.

«Нейтральність вбиває Україну та українців просто зараз. 8 липня бомби падали на дитячу лікарню в центрі Києва, вбиваючи дітей та лікарів. Нейтральність (позаполітичність) і пасивність росіян зробила це. У День медичного працівника я висловлюю протест проти допуску «нейтральних» спортсменів на змагання. Це російські спортсмени, і їх участь – це символічна підтримка агресії», – прокоментував акцію Бецко у Facebook.

Він також зазначив, що українці не будуть просто брати участь в Олімпійських іграх, створюючи у світі ілюзію, що у нас все добре.

«У нас НЕ все добре. Нейтральність вбиває. Якщо ти нейтральний – ти стріляєш в мене прямо зараз!», – наголосив лікар.

Нагадаємо, що Україна достроково вийшла до командного фіналу Олімпіади у спортивній гімнастиці.

Теги: росія Олімпіада війна олімпійські ігри

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