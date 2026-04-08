«Спортінг» програв «Арсеналу» на останніх хвилинах першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Ілля Мандебура
Кай Гаверц забиває у третьому поспіль протистоянні «Арсенала» в Лізі чемпіонів після матчів з «Кайратом» та «Баєром Леверкузеном»
фото: Reuters

Португальська команда не змогла стримати Кая Гаверца

Під час повернення Ліги чемпіонів після паузи на матчі збірних проходитимуть чвертьфінальні поєдинки турніру, одним з яких є зустріч «Спортінга» проти «Арсенала». Про це повідомляє «Главком»

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі перед матчем, на попередньому етапі лісабонці здійснили камбек після 0:3 від «Буде/Глімта», забивши п’ять м’ячів у матчі-відповіді. Відзначилися Інасіу, Араухо, Гонсалвеш, Суарес і Нел. «Арсенал» пройшов «Баєр» (1:1, 2:2): на виїзді команду врятував пенальті Гаверца, а вдома забили Райс і Езе.

Обидві команди мають кадрові втрати. «Спортінг» через дискваліфікацію втратив Юльманна, а також не може розраховувати на травмованих Йоаннідіса, Сантуша та Гільєрме. У «Арсенала» також проблеми зі складом: не зіграють Тімбер, Інкап'є, Меріно, Езе та Сака.

Хід гри 

Матч між «Спортінгом» і «Арсеналом» вийшов дуже закритим, а його долю вирішив лише один момент наприкінці. Початок матчу був досить активним, причому господарі виглядали навіть гостріше. Наприклад, Максимільяно Араухо міг відкривати рахунок, але його удар влучив у поперечину. Згодом небезпечно пробивав і Чуквунонсо Мадуеке, проте після кутового м’яч також влучив у каркас воріт. Потім команди почали діяти обережно, багато контролювати м’яч, але реальних гольових шансів було небагато. 

У другому таймі гра залишалась рівною, але «Арсенал» поступово почав додавати. Команда Мікеля Артети на 63-й хвилині навіть відкрила рахунок, але святкування було недовгим: після перегляду VAR гол Мартіна Субіменді було скасовано через офсайд. Після цього скасованого голу почали «сипатися» гравці англійської команди. Зокрема, Леандро Троссард травмувався, а Мартін Едегор через пошкодження залишив поле. Замість норвежця вийшов Кай Гаверц, який і дещо пізніше зіграє вирішальну роль у поєдинку.

«Спортінг» мав чудову нагоду на 83-й хвилині, коли Жені Катаму пробивав головою з близької відстані, але Давід Рая врятував свою команду ефектним сейвом. І коли здавалося, що матч завершиться без голів, у компенсований час Габріел Мартінеллі знайшов передачею Кая Гаверца у штрафному майданчику. Німцю лишалося реалізувати момент, що він і зробив холоднокровно, відправивши м’яч у нижній кут воріт.

У підсумку «Арсенал» вирвав мінімальну, але дуже важливу виїзну перемогу з рахунком 0:1. 

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перший матч

«Спортінг» – «Арсенал» 0:1 (0:0)

  • Голи: Гаверц (90+1)

Що далі?

Завдяки перемозі англійська команда матиме перевагу наступного тижня, однак «Спортінг» неодноразово демонстрував характер, тому просто з цією командою не буде. Саме на виїзді португальська команда створювавла «Арсеналу» найбільші проблеми: перемагала у Лізі Європи у 2023 році (1:2) та грала внічию на цьому ж рівні у 2020-му (0:0). 

Коментарі — 0

