Чому Усик обрав суперником Верховена: пояснення команди українця

glavcom.ua
Олександр Усик і Ріко Верховен битимуться за три пояси
Сергій Лапін: Зараз Усику важливо приймати унікальні виклики, які розширюють межі спорту

Промоутер українського боксера Олександра Усика Сергій Лапін пояснив вибір нідерландця Ріко Верховена як наступного суперника українця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

Чинний володар поясів WBC, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе свій наступний бій 23 травня 2026 року. Суперником українця стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Поєдинок відбудеться в Єгипті на фоні пірамід Гізи.

Усик провів 24 поєдинки у професіональному боксі та досі не зазнав жодної поразки у кар'єрі. Зокрема 15 перемог український боксер здобув нокаутом. Верховен є титулованим кікбоксером, але у боксі Ріко провів лише один бій – у 2014 році переміг Яноша Фінфера нокаутом у другому раунді.

Що сказав Сергій Лапін

«Ріко Верховен – сильний, фізично підготовлений та досвідчений боєць. Він потужний панчер, і йому комфортно рухатися вперед та активно бити. Ми чітко розуміємо його стиль і сильні сторони. Йдеться не лише про силу, а й про рівні, таймінг і інтелект у рингу. Ми очікуємо, що він буде агресивним і намагатиметься нав'язати свою фізичну силу.

Олександр бачив бої Ріко Верховена і добре з ним знайомий. Що стосується кікбоксингу, то на початку своєї кар’єри Олександр мав певний досвід у цій дисципліні, тому він розуміє специфіку.

На цьому етапі кар'єри Олександра справа не в тому, щоб щось додати заради спадщини. Його спадщина вже забезпечена. Зараз важливо приймати унікальні виклики, які розширюють межі спорту і створюють щось особливе для фанатів.

Боротьба з топ-спортсменом з іншої бойової дисципліни – це частина цього. Йдеться про доведення адаптивності та інтелекту, а також про те, що справжні елітні бійці можуть діяти на найвищому рівні. Водночас ми зосереджуємося на боксі та ключових цілях у цьому виді спорту», – розповів Лапін.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик вже прилетів до Єгипту на бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Володар титулів IBF, WBA, WBC у надважкій вазі приїхав у Гізу в неділю, 17 травня. Саме там у наступну суботу відбудеться поєдинок українця. Організував бій голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

На кону в поєдинку проти Верховена стоятиме чемпіонський пояс WBC. Раніше Всесвітня боксерська рада санкціонувала добровільний захист українським боксером титулу. Також переможець прийдешнього поєдинку отримає пояс The Ring. Окрім того, WBC підготувала спеціальний титул «Король Нілу».

Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті після відмови від захисту титулу WBO. Нещодавно цей пояс завоював британець Даніель Дюбуа. Його український боксер торік переміг у боротьбі за вакантний титул IBF.

До слова, раніше IBF визначилася з долею пояса Усика. Якщо українець переможе Верховена, то збереже титул федерації. У разі поразки чемпіона пояс негайно стане вакантним.

Чому Усик обрав суперником Верховена: пояснення команди українця
