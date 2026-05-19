Ломаченко визначився із суперником у першому поєдинку після відновлення кар'єри

Святослав Василик
glavcom.ua
Василь Ломаченко планує провести перший бій після повернення восени 2026 року
фото: AP
Можливі суперники українця – Емануель Наваррете і Джервонта Девіс

Український боксер Василь Ломаченко визначився з першим суперником, з яким хоче провести бій після відновлення кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера і журналіста Майка Коппінджера.

Перший бій Ломаченка: що відомо

За інформацією журналіста, Ломаченко після відновлення кар'єри зацікавлений лише у великих поєдинках. Першим суперником, з яким зацікавлений провести бій українець – чинний чемпіон світу за версіями WBO та IBF у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете.

Наваррете провів останній бій наприкінці лютого проти Едуардо Нуньєса, у якому переміг технічним нокаутом в 11-му раунді та відібрав у нього пояс IBF у другій напівлегкій вазі. Наразі невідомо, у якій ваговій категорії проведуть поєдинок боксери, якщо досягнуть домовленості.

Ще одним суперником, з яким Ломаченко не виключає можливості провести поєдинок, є Джервонта Девіс. Американець – ексчемпіон світу у легкій вазі за версією WBA. Однак станеться це у разі перемоги українця над Наваррете

Перемовини щодо бою Девіса з Ломаченком проходили ще наприкінці 2024 року. Однак тоді про поєдинок домовитися не вдалося, а сам українець через кілька місяців оголосив про завершення кар'єри через травму спини.

Сам Девіс востаннє виходив у ринг ще рік тому проти Ламона Роача-молодшого. Той бій закінчився внічию та збереженням (на той момент) титулу чемпіона світу. Після цього американський боксер планував провести бій з Джейком Полом, проте його скасували через звинувачення Джервонти у домашньому насильстві.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в легкій вазі Кейшон Девіс хоче провести бій з Василем Ломаченком після того, як українець заявив про відновлення професійної кар'єри. Американець заявив, що хоче битись із Ломаченком і для цього він готовий навіть приїхати в нашу країну.

Відомо, що Ломаченко, у якого закінчився контракт з промоутерською компанією Top Rank, має намір відновити професійну кар'єру. 38-річний спортсмен планує провести свій наступний поєдинок цієї осені.

Теги: Жервонта Девіс Емануель Наваррете Василь Ломаченко бокс

