«Спортінг» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 7 квітня 2026 року, лісабонський «Спортінг» на стадіоні «Жозе Алвеладе» прийме лондонський «Арсенал» у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Спортінг» – «Арсенал»

Шанси англійських «канонірів» на 11:45 7 квітня виглядають переконливішими, вважають фахівці GGBET. На перемогу чемпіона Португалії виставлено коефіцієнт 4,41. Тим часом на звитягу «Арсенала» запропоновано кеф 1,87. Можливість нічиєї оцінена балом 3,71. Ще промовистіша історія з проходом у півфінал. На путівку для лондонців закладено коефіцієнт 1,16. На місце в наступному раунді для «Спортінга» виставлено кеф 5,53.

Передматчевий стан команд

Обидва колективи мають кадрові проблеми. Лісабонці через перебір жовтих карток втратили півзахисника Юльманна. Значні втрати в лінії атаки – травмовані нападники Йоаннідіс, Сантуш, Гільєрме. Не порожніє лазарет і в «канонірів». Не допоможуть Мікелю Артеті оборонці Тімбер та Інкап'є, хавбеки Меріно та Езе, вінгер Сака.

На попередній стадії «Спортінг» оформив камбек після виїзного фіаско з норвезьким «Буде/Глімтом» (0:3). Удома «леви» забили тричі в основний час і ще двічі – в овертаймі. Голами відзначилися оборонці Інасіу та Араухо, півзахисник Гонсалвеш, а також нападники Суарес і Нел. Тим часом «Арсенал» розібрався з леверкузенським «Баєром» (1:1, 2:2). Від виїзної поразки лондонців урятував хавбек Гаверц, реалізувавши одинадцятиметровий. А от удома голами відзначилися хавбеки Райс та Езе.

Реклама. 21+ Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Історія очних зустрічей

«Каноніри» залишаються незручним суперником для лісабонців. «Спортінг» виграв лише один поєдинок із семи попередніх. Перше побачення команд припали на сезон 1968/70 Кубка ярмарків. Тоді «Арсенал» вивіз нульову нічию з Португалії, а вдома розгромив «левів» (3:0). А от єдина перемога «Спортінга» трапилася у кампанії 2023/24 Ліги Європи. У рамках 1/8 фіналу спершу розписали мирову в Лісабоні (2:2), а потім завершили нічиєю основний час і в Лондоні (1:1). Та в серії пенальті гору взяли «леви».

А от у Лізі чемпіонів шляхи команд востаннє перетнулися у минулому сезоні. Тоді вони зійшлися в основному раунді, але з конкуренцією не склалося. «Арсенал» фактично знищив лісабонців у їхньому лігві (5:1). Голами в складі «канонірів» відзначилися нападники Мартінеллі та Гаверц, центрбек Габріел, вінгери Сака та Троссард. Гол престижу в складі «левів» оформив оборонець Інасіу. Проте, далі пройшли обидва колективи.

Де дивитися матч «Спортінг» – «Арсенал»

У прямому ефірі протистояння покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція поєдинку має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».