Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна виборола 17 медалей на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Україна виборола 17 медалей на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Сергій Куліш посів третє місце у стрільбі з гвинтівки на 50 м з трьох положень на Євро-2026
фото: ESCvideostream
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Турнір проходив у хорватському Осієку

Збірна України з кульової стрільби виборола 17 медалей на Чемпіонаті Європи 2026 року, який завершився в хорватському Осієку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Турнір, який зібрав понад 600 найкращих спортсменів із 40 країн континенту, став успішним для українських стрілків. В останні дні змагань скарбничка збірної України поповнилася двома золотими медалями.

Наша чоловіча команда у складі Павла Коростильова, Максима Городинця та Володимира Пастернака стала чемпіоном у стрільбі з центробійного пістолета (25 м).

Ще одну нагороду найвищого гатунку здобула Марія Шейніна. Вона виграла золото серед юніорок у стрільбі з гвинтівки лежачи (50 м).

Раніше у стрільбі зі стандартного пістолету (25 м) золото здобув Володимир Пастернак, а у стрільбі з довільного пістолету (50 м) перемогла українська чоловіча команда (Ігор Соловей, Віктор Банькін, Олег Омельчук).

Загалом на Чемпіонаті Європи 2026 доросла збірна України виборола 12 медалей. Ще п'ятьма нагородами поповнили скарбничку «синьо-жовтих» юніори.

Нагадаємо, дворазовий призер Олімпійських ігор Сергій Куліш здобув бронзу Чемпіонату Європи 2026 у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень.

Згодом  Куліш та Дарія Дудка посіли друге місце у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень серед змішаних дуетів.

Теги: Сергій Куліш кульова стрільба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Куліш посів третє місце у стрільбі з гвинтівки на 50 м з трьох положень на Євро-2026
Українець Куліш виборов бронзу Чемпіонату Європи з кульової стрільби
8 травня, 15:54
Дарія Дудка і Сергій Куліш посіли друге місце у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень на Євро-2026
Українські стрільці здобули другу медаль на Чемпіонаті Європи
9 травня, 18:09
За останні два дні скарбничка збірної поповнилася новими медалями у стрільбі з пістолета
Україна вже здобула 11 нагород на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби
13 травня, 13:43

Новини

Чому Усик обрав суперником Верховена: пояснення команди українця
Чому Усик обрав суперником Верховена: пояснення команди українця
Україна виборола 17 медалей на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Україна виборола 17 медалей на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Гравець «Динамо» відмовився від нового контракту і готовий перейти в «Шахтар» – джерело
Гравець «Динамо» відмовився від нового контракту і готовий перейти в «Шахтар» – джерело
«Манчестер Сіті» вже досяг усної угоди з новим головним тренером – джерело
«Манчестер Сіті» вже досяг усної угоди з новим головним тренером – джерело
Ломаченко визначився із суперником у першому поєдинку після відновлення кар'єри
Ломаченко визначився із суперником у першому поєдинку після відновлення кар'єри
Дорощук дізнався суперників на стартовому для себе етапі Діамантової ліги
Дорощук дізнався суперників на стартовому для себе етапі Діамантової ліги

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua