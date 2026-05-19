Україна виборола 17 медалей на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Сергій Куліш посів третє місце у стрільбі з гвинтівки на 50 м з трьох положень на Євро-2026

Турнір проходив у хорватському Осієку

Збірна України з кульової стрільби виборола 17 медалей на Чемпіонаті Європи 2026 року, який завершився в хорватському Осієку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Турнір, який зібрав понад 600 найкращих спортсменів із 40 країн континенту, став успішним для українських стрілків. В останні дні змагань скарбничка збірної України поповнилася двома золотими медалями.

Наша чоловіча команда у складі Павла Коростильова, Максима Городинця та Володимира Пастернака стала чемпіоном у стрільбі з центробійного пістолета (25 м).

Ще одну нагороду найвищого гатунку здобула Марія Шейніна. Вона виграла золото серед юніорок у стрільбі з гвинтівки лежачи (50 м).

Раніше у стрільбі зі стандартного пістолету (25 м) золото здобув Володимир Пастернак, а у стрільбі з довільного пістолету (50 м) перемогла українська чоловіча команда (Ігор Соловей, Віктор Банькін, Олег Омельчук).

Загалом на Чемпіонаті Європи 2026 доросла збірна України виборола 12 медалей. Ще п'ятьма нагородами поповнили скарбничку «синьо-жовтих» юніори.

Нагадаємо, дворазовий призер Олімпійських ігор Сергій Куліш здобув бронзу Чемпіонату Європи 2026 у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень.

Згодом Куліш та Дарія Дудка посіли друге місце у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень серед змішаних дуетів.