Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дорощук дізнався суперників на стартовому для себе етапі Діамантової ліги

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Дорощук дізнався суперників на стартовому для себе етапі Діамантової ліги
Олег Дорощук розпочинає літній сезон на етапі Діамантової ліги в Римі
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Етап Діамантової ліги в Римі відбудеться 4 червня

Український стрибун у висоту Олег Дорощук дізнався своїх суперників на першому старті у літньому сезоні 2026 року – етапі Діамантової ліги в Римі. Про це повідомляє «Главком».

З ким змагатиметься Дорощук у Римі

Етап у Римі стане для українця першим офіційним стартом після березневого чемпіонату світу в приміщення. Турнір збере понад 80 призерів міжнародних змагань, серед яких 43 олімпійські чемпіони та чемпіони світу різних років.

У секторі для стрибків у висоту разом із Дорощуком виступить низка титулованих атлетів. Серед них – чинний олімпійський чемпіон Гаміш Керр, віцечемпіони попередніх чемпіонатів світу Ву Санхьок та Джувон Гаррісон.

Склад учасників чоловічих стрибках у висоту етапу Діамантової ліги у Римі:

Гаміш Керр (Нова Зеландія), Ву Санхьок (Республіка Корея), Ян Штефела (Чехія), Джувон Гаррісон, Таюс Вілсон (обидва – США), Томохіро Шино (Японія), Маттео Сіолі (Італія)

Дорощук підходить до літнього сезону в статусі чемпіона світу в приміщенні. Цей титул український легкоатлет здобув у березні 2026 року, виконавши стрибок на 2.30 метра з першої спроби. Завдяки меншій кількості використаних спроб українець обійшов мексиканця Еріка Портільйо.

Наступний етап Діамантової ліги відбудеться в суботу, 23 травня, в китайському Сямені. Там виступатимуть українські стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Нагадаємо, український стрибун із жердиною Омелян Герасимчук встановив новий світовий рекорд у категорії U-13. Вундеркінд підкорив висоту 4,40 м. Досі 13-річні атлети ніколи не брали цієї позначки. Своє досягнення Герасимчук встановив на змаганнях у болгарському Русе.

Українець не вперше оновлює досягнення планетарного масштабу. У грудні торік він стрибнув на 4,10 м. До того моменту така висота була недосяжною для ровесників Герасимчука.

Теги: Діамантова ліга легка атлетика Олег Дорощук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений легкоатлетичний манеж СумДУ
У Сумах унаслідок атаки безпілотників пошкоджено один з найкращих легкоатлетичних манежів України
21 квiтня, 11:20
Олександр Соколов є авторами національного рекорду в змішаній естафеті 4х100 метрів
Збірна України з легкої атлетики назвала склад на Чемпіонат світу з естафетного бігу
23 квiтня, 10:57
Континентальну першість з легкої атлетики в олімпійський рік прийме одна з найуспішніших європейських країн
European Athletics оголосила, де пройде Чемпіонат Європи 2028 з легкої атлетики
25 квiтня, 16:59
Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону 2026 року
Вперше в історії марафон пробігли менш ніж за дві години
26 квiтня, 15:24
Еллісон Фелікс планує здобути свою дванадцяту нагороду Олімпіад
Легендарна легкоатлетка Фелікс планує повернутися на домашню Олімпіаду-2028
28 квiтня, 10:42
Фелікс є семиразовою олімпійською чемпіонкою з легкої атлетики
40-річна легендарна легкоатлетка пояснила, чому хоче виступити на Олімпіаді-2028
29 квiтня, 12:09
Саве подолав 42,195 км за 1 годину 59 хвилин 30 секунд
Президент Кенії подарував переможцю Лондонського марафону авто та понад $60 тисяч
30 квiтня, 16:44
Аліша Ньютон стала одним з найбільших проривів Олімпіади-2024 у легкій атлетиці
Бронзова призерка Олімпіади-2024 відсторонена від змагань на понад півтора роки
1 травня, 19:10
Це фото – офіційне підтвердження, що для великих перемог зріст значення не має
52 см різниці. Спільне фото легкоатлета Дорощука та борчині Лівач вразило мережу
12 травня, 17:20

Новини

Дорощук дізнався суперників на стартовому для себе етапі Діамантової ліги
Дорощук дізнався суперників на стартовому для себе етапі Діамантової ліги
Легенда українського хокею Годинюк розповів, де збірній шукати посилення на Чемпіонат світу 2027
Легенда українського хокею Годинюк розповів, де збірній шукати посилення на Чемпіонат світу 2027
«Зеніт» відсвяткував перемогу у чемпіонаті Росії під пісню гурту, який підтримує Україну
«Зеніт» відсвяткував перемогу у чемпіонаті Росії під пісню гурту, який підтримує Україну
Стало відомо, чи потрапив Неймар до складу збірної Бразилії на Чемпіонат Світу 2026
Стало відомо, чи потрапив Неймар до складу збірної Бразилії на Чемпіонат Світу 2026
Хокеїст з Канади потрапив до бази «Миротворця»: деталі скандалу
Хокеїст з Канади потрапив до бази «Миротворця»: деталі скандалу
Стали відомі півфінальні пари Кубка Стенлі
Стали відомі півфінальні пари Кубка Стенлі

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua