Дорощук дізнався суперників на стартовому для себе етапі Діамантової ліги

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Етап Діамантової ліги в Римі відбудеться 4 червня

Український стрибун у висоту Олег Дорощук дізнався своїх суперників на першому старті у літньому сезоні 2026 року – етапі Діамантової ліги в Римі. Про це повідомляє «Главком».

З ким змагатиметься Дорощук у Римі

Етап у Римі стане для українця першим офіційним стартом після березневого чемпіонату світу в приміщення. Турнір збере понад 80 призерів міжнародних змагань, серед яких 43 олімпійські чемпіони та чемпіони світу різних років.

У секторі для стрибків у висоту разом із Дорощуком виступить низка титулованих атлетів. Серед них – чинний олімпійський чемпіон Гаміш Керр, віцечемпіони попередніх чемпіонатів світу Ву Санхьок та Джувон Гаррісон.

Склад учасників чоловічих стрибках у висоту етапу Діамантової ліги у Римі:

Гаміш Керр (Нова Зеландія), Ву Санхьок (Республіка Корея), Ян Штефела (Чехія), Джувон Гаррісон, Таюс Вілсон (обидва – США), Томохіро Шино (Японія), Маттео Сіолі (Італія)

Дорощук підходить до літнього сезону в статусі чемпіона світу в приміщенні. Цей титул український легкоатлет здобув у березні 2026 року, виконавши стрибок на 2.30 метра з першої спроби. Завдяки меншій кількості використаних спроб українець обійшов мексиканця Еріка Портільйо.

Наступний етап Діамантової ліги відбудеться в суботу, 23 травня, в китайському Сямені. Там виступатимуть українські стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Нагадаємо, український стрибун із жердиною Омелян Герасимчук встановив новий світовий рекорд у категорії U-13. Вундеркінд підкорив висоту 4,40 м. Досі 13-річні атлети ніколи не брали цієї позначки. Своє досягнення Герасимчук встановив на змаганнях у болгарському Русе.

Українець не вперше оновлює досягнення планетарного масштабу. У грудні торік він стрибнув на 4,10 м. До того моменту така висота була недосяжною для ровесників Герасимчука.