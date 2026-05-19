«Манчестер Сіті» вже досяг усної угоди з новим головним тренером – джерело

Енцо Мареска близький до того, щоб очолити «Ман Сіті»

Енцо Мареска повернеться до англійської Прем’єр-ліги після піврічної паузи

Італійський тренер Енцо Мареска близький до того, щоб очолити «Манчестер Сіті» після відходу Хосепа Гвардіоли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 46-річний фахівець досяг усної домовленості з «містянами» про своє призначення. Очікується, що італійський наставник підпише трирічний контракт із «Манчестер Сіті».

Раніше повідомлялося, що у підписанні Марески були зацікавлені «Фіорентина» та «Наполі».

Мареска без клубу з 1 січня 2026 року, коли його звільнили з «Челсі». Минулого сезону він привів «синіх» до перемог у Лізі конференцій та клубному Чемпіонату світу.

Нагадаємо, іспанець Хосеп Гвардіола залишить посаду головного тренера англійського футбольного клубу «Манчестер Сіті» після закінчення цього сезону.

19 травня 2026 року «Манчестер Сіті» у передостанньому турі чемпіонату Англії на виїзді зіграє з «Борнмутом». А 24 травня команда прийме «Астон Віллу» у заключному матчі сезону.

«Манчестер Сіті» посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, відстаючи від «Арсеналу» на два очки. Команда цього сезону здобула Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

55-річний Гвардіола очолює «Манчестер Сіті» з 2016 року. Разом із ним клуб став шестиразовим чемпіоном Англії, п'ять разів переміг у Кубку англійської ліги, тричі – у Суперкубку Англії та кубку країни, по разу – у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу.

До цього Гвардіола тренував іспанську «Барселону» та німецьку «Баварію».