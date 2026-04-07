Суперкомп'ютер перед 1/4 фіналу Ліги чемпіонів назвав головного фаворита турніру

«Арсенал» є головними фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».

Лондонці в 1/8 фіналу здолали німецький «Байєр». У чвертьфіналі «Арсенал» зіграє зі «Спортінгом».

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 29,73%.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta

«Арсенал» – 29,73%. «Баварія» – 18,33%. «Барселона» – 15,66%. «ПСЖ» – 11,87%. «Реал» – 9,85%. «Ліверпуль» – 7,12%. «Атлетіко» – 4,41%. «Спортінг» – 3,03%.

Суперкомп'ютер також оцінив шанси команд на потрапляння до півфіналу турніру.

Шанси команд на вихід в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів за версією Opta

«Спортинг» – «Арсенал»: 21.88% – 78.12%

«Реал» – «Баварія»: 37.03% – 62.97%

ПСЖ – «Ліверпуль»: 58.38% – 41.62%

«Барселона» – «Атлетіко»: 68.05% – 31.95%

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є «ПСЖ».

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)