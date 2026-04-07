Суперкомп'ютер перед 1/4 фіналу Ліги чемпіонів назвав головного фаворита турніру
Найменше шансів на перемогу у Лізі чемпіонів суперкомп'ютер дає «Спортінгу»
«Арсенал» є головними фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».
Лондонці в 1/8 фіналу здолали німецький «Байєр». У чвертьфіналі «Арсенал» зіграє зі «Спортінгом».
Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 29,73%.
Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta
- «Арсенал» – 29,73%.
- «Баварія» – 18,33%.
- «Барселона» – 15,66%.
- «ПСЖ» – 11,87%.
- «Реал» – 9,85%.
- «Ліверпуль» – 7,12%.
- «Атлетіко» – 4,41%.
- «Спортінг» – 3,03%.
Суперкомп'ютер також оцінив шанси команд на потрапляння до півфіналу турніру.
Шанси команд на вихід в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів за версією Opta
- «Спортинг» – «Арсенал»: 21.88% – 78.12%
- «Реал» – «Баварія»: 37.03% – 62.97%
- ПСЖ – «Ліверпуль»: 58.38% – 41.62%
- «Барселона» – «Атлетіко»: 68.05% – 31.95%
Чинним переможцем Ліги чемпіонів є «ПСЖ».
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
