«Сталь» вилетіла з Прем'єр-ліги України, «Чорноморець» і «Зірка» зіграють в перехідних матчах

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Карпати впевнено перемогли Сталь

Відбулися матчі 32-го туру УПЛ

У суботу, 19-го травня, відбуваються матчі заключного туру Прем'єр-ліги України сезону 2017/18.

Так, «Сталь» програла «Карпатам» (0:2) і вилетіла у першу лігу.

У перехідних матчах з другою ї і третьою командами першої ліги зіграють «Чорноморець» і «Зірка».

«Чорноморець» з рахунком 1:0 переграв «Зірку» і врятувався від прямого вильоту у першу лігу.

У ще одному матчі «Олександрія» була сильніша за «Олімпік».

Прем'єр-ліга України з футболу

Матчі 32-го туру

«Олександрія» - «Олімпік» 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - Грицук (55, пен), 2:0 - Стецков (80)

«Олександрія»: Рудик, Шендрик, Пашаєв, Бабогло, Стецков, Грицук (Гранчар, 82), Протасов (Шастал, 76), Старенький (Цуріков, 46), Запорожан, Банада, Сітало.

«Олімпік»: Кичак, Сондей, Снурніцин, Щасливцев, Tищенко (Кисіль, 64), Хомутов, Цимбалюк, Aпостолюк, Пасич, Надірадзе (Единак, 64), Балашов (Пасич, 46).

Попередження: Пашаєв (18), Протасов (26), Шендрик (35), Кичак (55), Пасич (58), Апостолюк (66), Щасливцев (75), Гранчар (81)

«Карпати» - «Сталь» 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Лебеденко (37), 2:0 - Мякушко (61), 3:0 - Швед (78)

«Карпати»: Шевченко, Лебеденко, Федецький, Мірошниченко, Вербний, Мякушко, Голодюк (Кльоц, 74), Швед, Гуцуляк, Ременюк (Варгас, 62), Ді Франко (Стасишин, 82)

«Сталь»: Пеньков, Джонатан, Ощіпко (Климчук, 54), Еберт, Якимів, Копитов, Месхі, Мисик, Малакян (Задерака, 45), Тіаго Ромуло (Книш, 73), Кузик

Попередження: Ощіпко (4), Гуцуляк (44), Ді Франко (52), Джонатан (84), Кльоц (90)

Вилучення: Джонатан (89)

«Чорноморець» - «Зірка» 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Третьяков (57)

«Чорноморець»: Новак, Смирнов, Жунич, Люлька, Ковалець (Хамелюк, 86), Бобко, Третьяков, Оріховський, Татарков (Черній, 78), Романюк, Гладкий (Штогрін, 88)

«Зірка»: Паст, Гафеті, Полегенько, Братков, Білоног, Дришлюк, Гедж (Загальский, 75), Ямполь, Чичиков (Ходаковський, 63), Петров (Кондраков, 63), Збунь

Попередження: Петров (12), Люлька (34), Романюк (51), Збунь (67), Гедж (69), Ямполь (74), Гафеті (83)

Перехідні матчі пройдуть 23 і 27 травня.