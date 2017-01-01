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    Стала відома найкраща футболістка чемпіонату України 2017 року

    У голосуванні перемогла Ольга Овдійчук з харківського «Житлобуд-1»
    39 фахівців жіночого футболу визначили найкращого гравця чемпіонату України у 2017 році. Про це повідомляє офіційний сайт всеукраїнської Асоціації жіночого футболу. На звання «Найкращий гравець чемпіонату» претендували представники жіночих футбольних клубів «Житлобуд-1» Харків, «Житлобуд-2» Харків,
    • Сьогодні, 13:21
    • Розсилка
    Ольга Овдійчук
    Ольга Овдійчук

    У голосуванні перемогла Ольга Овдійчук з харківського «Житлобуд-1»

    39 фахівців жіночого футболу визначили найкращого гравця чемпіонату України у 2017 році.

    Про це повідомляє офіційний сайт всеукраїнської Асоціації жіночого футболу.

    На звання «Найкращий гравець чемпіонату» претендували представники жіночих футбольних клубів «Житлобуд-1» Харків, «Житлобуд-2» Харків, «Легенда-ШВСМ» Чернігів, «Злагода-Дніпро-1» Дніпро, «Єдність» Плиски, «Ятрань-Берестівець» Уманський район і «Ладомир» Володимир-Волинський.

    У підсумку, набравши 84 бали, переможцем у номінації стала гравець харківського «Житлобуд-1» та національної жіночої збірної України Ольга Овдійчук.

    Трійку лідерів доповнили представники «Житлобуд-2» та «Легенди-ШВСМ» Яна Калініна та Марія Михайлюк відповідно.

    Підсумки голосування:

    1. Овдійчук Ольга («Житлобуд-1») - 84

    2. Калініна Яна («Житлобуд-2») - 53

    3. Михайлюк Марія («Легенда-ШВСМ») - 23

    Історія нагород:

    2016 - Ольга Овдійчук («Житлобуд-1», Харків)

    2015 - Ольга Овдійчук («Житлобуд-1», Харків)

    2014 - Ірина Саніна («Житлобуд-1», Харків)

    2013 - Ольга Овдійчук («Житлобуд-1», Харків)

    2012 - Олена Ходирєва («Нафтохімік», Калуш)

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