Стала відома найкраща футболістка чемпіонату України 2017 року
- Сьогодні, 13:21
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У голосуванні перемогла Ольга Овдійчук з харківського «Житлобуд-1»
39 фахівців жіночого футболу визначили найкращого гравця чемпіонату України у 2017 році.
Про це повідомляє офіційний сайт всеукраїнської Асоціації жіночого футболу.
На звання «Найкращий гравець чемпіонату» претендували представники жіночих футбольних клубів «Житлобуд-1» Харків, «Житлобуд-2» Харків, «Легенда-ШВСМ» Чернігів, «Злагода-Дніпро-1» Дніпро, «Єдність» Плиски, «Ятрань-Берестівець» Уманський район і «Ладомир» Володимир-Волинський.
У підсумку, набравши 84 бали, переможцем у номінації стала гравець харківського «Житлобуд-1» та національної жіночої збірної України Ольга Овдійчук.
Трійку лідерів доповнили представники «Житлобуд-2» та «Легенди-ШВСМ» Яна Калініна та Марія Михайлюк відповідно.
Підсумки голосування:
1. Овдійчук Ольга («Житлобуд-1») - 84
2. Калініна Яна («Житлобуд-2») - 53
3. Михайлюк Марія («Легенда-ШВСМ») - 23
Історія нагород:
2016 - Ольга Овдійчук («Житлобуд-1», Харків)
2015 - Ольга Овдійчук («Житлобуд-1», Харків)
2014 - Ірина Саніна («Житлобуд-1», Харків)
2013 - Ольга Овдійчук («Житлобуд-1», Харків)
2012 - Олена Ходирєва («Нафтохімік», Калуш)