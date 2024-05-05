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«Вечорами було небезпечно». Російський футболіст поскаржився на ромів у Словаччині

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Вечорами було небезпечно». Російський футболіст поскаржився на ромів у Словаччині
Глушкову не сподобалися зарплати футболістів у Словаччині

Глушков: У Требішові було небезпечно гуляти – раптом хтось із-за рогу вистрибне

Російський футболіст Микита Глушков розповів, що його шокувало під час виступів у Словаччині.

«У словацькому місті Требішов було населення близько 30 тисяч, і третина – роми. Вечорами було небезпечно гуляти – раптом хтось із-за рогу вистрибне. Кілька разів бувало, що вони виходили подивитися», – заявив Глушков.

Також футболіст розповів про маленькі зарплати футболістів у Словаччині.

За його словами, у 2014 році він отримував за місяць 300 євро.

«Це дуже мало навіть порівняно з Другою лігою в Росії», – зазначив півзахисник.

Наразі Глушков виступає за «Акрон», який претендує на вихід до Прем'єр-ліги країни-агресора. Раніше півзахисник грав за словацький «Славой» та російські «Сибір», «Урал», «Балтику» і «Єнісей».

Нагадаємо, що російський голкіпер поскаржився, що йому в Німеччині кричали «Слава Україні!».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Словаччина роми

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