«Вечорами було небезпечно». Російський футболіст поскаржився на ромів у Словаччині
Глушков: У Требішові було небезпечно гуляти – раптом хтось із-за рогу вистрибне
Російський футболіст Микита Глушков розповів, що його шокувало під час виступів у Словаччині.
«У словацькому місті Требішов було населення близько 30 тисяч, і третина – роми. Вечорами було небезпечно гуляти – раптом хтось із-за рогу вистрибне. Кілька разів бувало, що вони виходили подивитися», – заявив Глушков.
Також футболіст розповів про маленькі зарплати футболістів у Словаччині.
За його словами, у 2014 році він отримував за місяць 300 євро.
«Це дуже мало навіть порівняно з Другою лігою в Росії», – зазначив півзахисник.
Наразі Глушков виступає за «Акрон», який претендує на вихід до Прем'єр-ліги країни-агресора. Раніше півзахисник грав за словацький «Славой» та російські «Сибір», «Урал», «Балтику» і «Єнісей».
Нагадаємо, що російський голкіпер поскаржився, що йому в Німеччині кричали «Слава Україні!».
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