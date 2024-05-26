Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги

Нападник збірної України Артем Довбик забив 24 голи за сезон у чемпіонаті Іспанії

26-річний Артем Довбик провів найрезультативніший сезон для новачка у чемпіонаті Іспанії у цьому столітті. Форвард перейшов до іспанського клубу у літнє трансферне вікно 2023 року – і за цей сезон оформив одразу 32 гольові дії.

Українець забив 24 голи та зробив 8 асистів. За показником найрезультативніших перших сезонів у Ла Лізі Довбик поступився лише Кріштіану Роналду, який відзначився 35-ма гольовими діями у своєму дебютному році за «Реал».

І лише чотири гравці, включно з Довбиком, оформлювали 30 та більше результативних дій – Роналду, Луїса Суаерс та Роберт Левандовські.

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Кріштіану Роналду – 35 (26 голів + 9 асистів), «Реал» (2009/10). Артем Довбик – 32 (24+8), «Жирона» (2023/24). Луїс Суарес – 32 (16+16), «Барселона» (2014/15). Роберт Левандовські – 30 (23+7), «Барселона» (2022/23). Радамель Фалькао – 28 (24+4), «Атлетіко» (2011/12). Гарет Бейл – 28 (13+15), «Реал» (2013/14). Руд ван Ністелрой – 27 (25+2), «Реал» (2006/07). Дієго Форлан – 26 (25+1), «Вільярреал» (2004/05). Хав'єр Савіола – 26 (17+9), «Барселона» (2001/02). Хамес Родрігес – 26 (13+13), «Реал» (2014/15).

Увечері 24 травня Жирона в останньому 38-му турі чемпіонату Іспанії розгромила «Гранаду» (7:0). Український нападник забив хет-трик. Три голи у ворота «Гранади» довели загальну кількість м'ячів Довбика до 24-х – стільки ж у своїх найрезультативніших сезонах забивав Андрій Шевченко. Володар «Золотого м'яча» досягав такого результату одразу тричі в чемпіонаті Італії за «Мілан»: у сезоні 1999/00, 2000/01 та 2003/04.

Таким чином, Артем Довбик повторив національний рекорд та гольове досягнення Андрія Шевченка за кількістю голів в сезоні у іноземному чемпіонаті.

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Андрій Шевченко (Серія А, АПЛ) – 136 голів. Андрій Воронін (Бундесліга, АПЛ) – 53. Руслан Маліновський (Серія А, Ліга 1) – 28. Артем Довбик (Ла Ліга) – 24. Олександр Заваров (Серія А, Ліга 1) – 17.

Нагадаємо, українські футболісти Віктор Циганков та Артем Довбик взяли участь у розгромній перемозі «Жирони» над «Гранадою» в останньому турі чемпіонату Іспанії, забивши п'ять голів. Довбик оформив хет-трик, а Циганков – дубль.