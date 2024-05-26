Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги

Надія Карбунар
glavcom.ua
Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги
Довбик повторив національний рекорд та гольове досягнення Андрія Шевченка
фото з відкритих джерел

Нападник збірної України Артем Довбик забив 24 голи за сезон у чемпіонаті Іспанії

26-річний Артем Довбик провів найрезультативніший сезон для новачка у чемпіонаті Іспанії у цьому столітті. Форвард перейшов до іспанського клубу у літнє трансферне вікно 2023 року – і за цей сезон оформив одразу 32 гольові дії.

Українець забив 24 голи та зробив 8 асистів. За показником найрезультативніших перших сезонів у Ла Лізі Довбик поступився лише Кріштіану Роналду, який відзначився 35-ма гольовими діями у своєму дебютному році за «Реал».

І лише чотири гравці, включно з Довбиком, оформлювали 30 та більше результативних дій – Роналду, Луїса Суаерс та Роберт Левандовські.

Найкращі дебютанти Ла Ліги в 21 столітті. ТОП-10

  1. Кріштіану Роналду – 35 (26 голів + 9 асистів), «Реал» (2009/10).
  2. Артем Довбик – 32 (24+8), «Жирона» (2023/24).
  3. Луїс Суарес – 32 (16+16), «Барселона» (2014/15).
  4. Роберт Левандовські – 30 (23+7), «Барселона» (2022/23).
  5. Радамель Фалькао – 28 (24+4), «Атлетіко» (2011/12).
  6. Гарет Бейл – 28 (13+15), «Реал» (2013/14).
  7. Руд ван Ністелрой – 27 (25+2), «Реал» (2006/07).
  8. Дієго Форлан – 26 (25+1), «Вільярреал» (2004/05).
  9. Хав'єр Савіола – 26 (17+9), «Барселона» (2001/02).
  10. Хамес Родрігес – 26 (13+13), «Реал» (2014/15).

Увечері 24 травня Жирона в останньому 38-му турі чемпіонату Іспанії розгромила «Гранаду» (7:0). Український нападник забив хет-трик. Три голи у ворота «Гранади» довели загальну кількість м'ячів Довбика до 24-х – стільки ж у своїх найрезультативніших сезонах забивав Андрій Шевченко. Володар «Золотого м'яча» досягав такого результату одразу тричі в чемпіонаті Італії за «Мілан»: у сезоні 1999/00, 2000/01 та 2003/04.

Таким чином, Артем Довбик повторив національний рекорд та гольове досягнення Андрія Шевченка за кількістю голів в сезоні у іноземному чемпіонаті.

Найрезультативніші українці у топчемпіонатах: топ-5

  1. Андрій Шевченко (Серія А, АПЛ) – 136 голів.
  2. Андрій Воронін (Бундесліга, АПЛ) – 53.
  3. Руслан Маліновський (Серія А, Ліга 1) – 28.
  4. Артем Довбик (Ла Ліга) – 24.
  5. Олександр Заваров (Серія А, Ліга 1) – 17.

Нагадаємо, українські футболісти Віктор Циганков та Артем Довбик взяли участь у розгромній перемозі «Жирони» над «Гранадою» в останньому турі чемпіонату Іспанії, забивши п'ять голів. Довбик оформив хет-трик, а Циганков – дубль.

Читайте також: «Барселона» звільнила головного тренера
Теги: Андрій Шевченко Олександр Заваров Бундесліга Кріштіану Роналду Андрій Воронін Артем Довбик Серія А Луїс Суарес Віктор Циганков Руслан Маліновський рекорд українці Радамель Фалькао

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На рахунку Артема Довбика 16 голів та 5 асистів у 28 матчах чемпіонату Іспанії
Артем Довбик відзначився історичним бомбардирським рекордом
2 квiтня, 02:15
Український форвард показує вражаючу результативність
Артем Довбик вийшов на перше місце серед бомбардирів чемпіонату Іспанії
13 квiтня, 18:58
Артем Довбик є вихованцем черкаського футболу
Збір «на помсту за загиблих ультрас». Довбик задонатив 50 тис. грн на FPV-дрони
7 травня, 14:54

Новини

Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги
Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги
Українки здобули дві перемоги в перший день «Ролан Гаррос»
Українки здобули дві перемоги в перший день «Ролан Гаррос»
Легендарний хокеїст Ягр відмовився проводити медійні акції разом з російським клубом
Легендарний хокеїст Ягр відмовився проводити медійні акції разом з російським клубом
Гравці «Шахтаря» підтримали полонених захисників Маріуполя
Гравці «Шахтаря» підтримали полонених захисників Маріуполя
Онофрійчук здобула бронзу на дебютному чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
Онофрійчук здобула бронзу на дебютному чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
Американські конгресмени закликали МОК і ФБР розслідувати справу китайських плавців
Американські конгресмени закликали МОК і ФБР розслідувати справу китайських плавців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Битва за Харківщину. Командир легендарної 92-ї окремої штурмової бригади – про поточну ситуацію
15K
Справа про хабар. Ексголова Тернопільської облради спробував «утекти» з Антикорупційного суду
12K
Росіяни влучили в житловий будинок на Вінниччині (оновлено)
8292
Заарештований російський генерал програв понад $300 тис. в онлайн-казино
6908
Головну нагороду Каннського кінофестивалю отримав фільм про сина російських олігархів
6747
Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Новини

Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Сьогодні, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Вчора, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Вчора, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Вчора, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
24 травня, 21:32

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua