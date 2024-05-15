Фінал Кубка України з футболу: де дивитися трансляцію

Донецький «Шахтар» та полтавська «Ворскла» зійдуться в поєдинку за 32-й Кубок України з футболу

Українці зможуть переглянути матч на одному з телеканалів та медіасервісі

Донецький «Шахтар» та полтавська «Ворскла» розіграють 32-й Кубок України з футболу. Поєдинок відбудеться о 19:00 у Рівному на стадіоні «Авангард». Зокрема, усі кошти від продажу квитків Українська асоціація футболу перерахує на потреби військових.

Матч у прямому ефірі покаже телеканал Ictv2, який доступний у безкоштовному цифровому ефірі Т2, а також у будь-якій підписці медіасервісу Megogo («Національне ТБ», «Легка», «Оптимальна», «Максимальна»). Коментуватимуть гру Денис Босянок та Роман Бебех.

Раніше команди двічі зустрічалися у сезоні української Прем'єр-ліги. У першому колі перемогла «Ворскла» (1:2), а навесні цього року у Полтаві сильнішим був «Шахтар».

Нагадаємо, донецький «Шахтар» обіграв «Динамо» та вдруге став чемпіоном України з футболу у сезоні 2023/24.

До слова, Україна не підніметься у таблиці коефіцієнтів УЄФА, а отже гарантовано втрачає одну команду у єврокубковій квоті. Скорочення єврокубкової квоти почне діяти з сезону 2025/26.

Раніше стало відомо, що німецькі органи безпеки посилено охоронятимуть збірну України під час участі в чемпіонаті Європи з футболу, який пройде влітку в ФРН.