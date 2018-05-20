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    Стали відомі плани збірних України з біатлону на літнє міжсезоння

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    Юрай Санітра. Фото&nbsp;biathlon.com.ua
    Юрай Санітра. Фото biathlon.com.ua

    Відбувся семінар для тренерів України з біатлону

    Поряд зі звітно-виборної конференцією Громадської організації «Федерація біатлону України», у ті ж терміни пройшов семінар для тренерів України з біатлону.

    Дводенна програма семінару включала в себе лекції з теоретичних основ і практичних аспектів підготовки біатлоністів, а також проведення Круглого столу з актуальних питань р Звіт біатлону і підготовки збірних команд України.

    Було оголошено персональний склад і програму міжсезонної підготовки у літньо-осінній період.

    Жіноча збірна під керівництвом тренерів Андрія Прокуніна, Григорія Шамрая, Володимира Махлаєва і Валерія Лєснікова почне роботу вже 23 травня з тренувального збору у Чернігові, який триватиме до 9 червня.

    Чоловіки, яких будуть тренувати Юрай Санітра, Ігор Ященко й Олексій Кравченко, свій перший збір проведуть у Буковелі з 28 травня по 10 червня.

    Наступним етапом підготовки для обох команд стануть білоруські Раубічі 14 червня - 2 липня там будуть тренуватися жінки 23 червня - 10 липня – чоловіки.

    І чоловіча, і жіноча збірні команди України планують виступити своїми основними складами в літньому чемпіонаті країни, який пройде 21-26 вересня в Чернігові.

    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон Збірна України
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