Стали відомі склади груп на чемпіонат світу з хокею, який у наступному році прийме Словаччина

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Відомі склади груп на хокейну першість у Вищому дивізіоні

Стали відомі склади груп на чемпіонат світу-2019 у Вищому дивізіоні, який в травні наступного року пройде в словацьких містах Братислава та Кошице.

Господарі турніру зіграють в групі А разом з першим номером рейтингу IIHF збірною Канади, бронзовим призером чемпіонату світу-2018 командою США, срібним призером Олімпіади-2018 Німеччиною, а також Данією, Францією і Великобританією, яка зіграє в еліті вперше з 1994-го року.

Матчі групи А прийме Кошице.

Група А (Кошице):

Канада, США, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Данія, Франція, Великобританія

Поєдинки групи В пройдуть в столиці Словаччини Братиславі.

Тут виступлять збірні Чехії, Швеції, Росії, срібний призер ЧС-2018 Швейцарія, а також команди Латвії, Австрії, Норвегії та Італії.

Група В (Братислава):

Швеція, Росія, Чехія, Швейцарія, Норвегія, Латвія, Австрія, Італія

Півфінали і медальні поєдинки пройдуть в Братиславі.

Словаччина вдруге в своїй історії прийматиме чемпіонат світу.

Попередній турнір пройшов в цій країні в 2011-му році.

Нагадаємо, що збірна України в 2019-му році виступить в Дивізіоні IB.

Суперниками нашої команди стануть збірні Польщі, Японії, Естонії, Румунії та Нідерландів.

Джерело: xsport.ua