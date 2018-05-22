Стали відомі склади груп на чемпіонат світу з хокею, який у наступному році прийме Словаччина
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Відомі склади груп на хокейну першість у Вищому дивізіоні
Стали відомі склади груп на чемпіонат світу-2019 у Вищому дивізіоні, який в травні наступного року пройде в словацьких містах Братислава та Кошице.
Господарі турніру зіграють в групі А разом з першим номером рейтингу IIHF збірною Канади, бронзовим призером чемпіонату світу-2018 командою США, срібним призером Олімпіади-2018 Німеччиною, а також Данією, Францією і Великобританією, яка зіграє в еліті вперше з 1994-го року.
Матчі групи А прийме Кошице.
Група А (Кошице):
Канада, США, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Данія, Франція, Великобританія
Поєдинки групи В пройдуть в столиці Словаччини Братиславі.
Тут виступлять збірні Чехії, Швеції, Росії, срібний призер ЧС-2018 Швейцарія, а також команди Латвії, Австрії, Норвегії та Італії.
Група В (Братислава):
Швеція, Росія, Чехія, Швейцарія, Норвегія, Латвія, Австрія, Італія
Півфінали і медальні поєдинки пройдуть в Братиславі.
Словаччина вдруге в своїй історії прийматиме чемпіонат світу.
Попередній турнір пройшов в цій країні в 2011-му році.
Нагадаємо, що збірна України в 2019-му році виступить в Дивізіоні IB.
Суперниками нашої команди стануть збірні Польщі, Японії, Естонії, Румунії та Нідерландів.
Джерело: xsport.ua