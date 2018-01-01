Стали відомі стартові п’ятірки Матчу зірок Суперліги 2018

Матч зірок 2018 пройде у форматі зустрічі збірної Півдня проти збірної Півночі

27-го січня у Миколаєві відбудеться Матч зірок Суперліги. Так, Матч зірок 2018 пройде у форматі зустрічі збірної Півдня проти збірної Півночі. До збірної Півдня увійдуть гравці господара свята – МБК «Миколаїв», а також «БІПА», «Хімік» та «Запоріжжя». Збірну Півночі укомплектують гравці з