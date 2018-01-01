Стали відомі стартові п’ятірки Матчу зірок Суперліги 2018
- Сьогодні, 08:33
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Матч зірок 2018 пройде у форматі зустрічі збірної Півдня проти збірної Півночі
27-го січня у Миколаєві відбудеться Матч зірок Суперліги.
Так, Матч зірок 2018 пройде у форматі зустрічі збірної Півдня проти збірної Півночі.
До збірної Півдня увійдуть гравці господара свята – МБК «Миколаїв», а також «БІПА», «Хімік» та «Запоріжжя».
Збірну Півночі укомплектують гравці з «Дніпра», «Будівельника», «Черкаських Мавп» та «Політехніка», інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
21 січня стали відомі стартові п’ятірка зіркового вечора у Миколаєві.
Південь:
Клим Артамонов («БІПА-ОДЕСА»), Олексій Щепкін («Запоріжжя»), Олексій Онуфрієв (МБК «Миколаїв»), Олександр Тищенко («БІПА-ОДЕСА»), В’ячеслав Петров («Хімік»).
Північ:
Генрі Дугат («Будівельник»), Олександр Мішула («Дніпро»), Володимир Конєв («Черкаські Мавпи»), Станіслав Тимофеєнко («Дніпро»), Михайло Анісімов («Будівельник»).