  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стали відомі стартові п’ятірки Матчу зірок Суперліги 2018

    Матч зірок 2018 пройде у форматі зустрічі збірної Півдня проти збірної Півночі
    27-го січня у Миколаєві відбудеться Матч зірок Суперліги. Так, Матч зірок 2018 пройде у форматі зустрічі збірної Півдня проти збірної Півночі. До збірної Півдня увійдуть гравці господара свята – МБК «Миколаїв», а також «БІПА», «Хімік» та «Запоріжжя». Збірну Півночі укомплектують гравці з
    • Сьогодні, 08:33
    • Розсилка

    Матч зірок 2018 пройде у форматі зустрічі збірної Півдня проти збірної Півночі

    27-го січня у Миколаєві відбудеться Матч зірок Суперліги.

    Так, Матч зірок 2018 пройде у форматі зустрічі збірної Півдня проти збірної Півночі.

    До збірної Півдня увійдуть гравці господара свята – МБК «Миколаїв», а також «БІПА», «Хімік» та «Запоріжжя».

    Збірну Півночі укомплектують гравці з «Дніпра», «Будівельника», «Черкаських Мавп» та «Політехніка», інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    21 січня стали відомі стартові п’ятірка зіркового вечора у Миколаєві.

    Південь:

    Клим Артамонов («БІПА-ОДЕСА»), Олексій Щепкін («Запоріжжя»), Олексій Онуфрієв (МБК «Миколаїв»), Олександр Тищенко («БІПА-ОДЕСА»), В’ячеслав Петров («Хімік»).

    Північ:

    Генрі Дугат («Будівельник»), Олександр Мішула («Дніпро»), Володимир Конєв («Черкаські Мавпи»), Станіслав Тимофеєнко («Дніпро»), Михайло Анісімов («Будівельник»).

    чемпіонат України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ