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    Стали відомі суперники збірної України на чемпіонаті світу-2019

    Де саме відбудеться першість - поки не відомо
    Визначилися учасники чемпіонату світу-2019 серед юніорів у дивізіоні 1А, в якому візьме участь збірна України. Остаточний склад став відомий після того, як збірна Франції програла Швейцарії у двох матчах турніру за виживання у топ-дивізіоні. Отже у квітні наступного року юні українці гратимуть проти Франції, а також Німеччини, Данії, Казахстану
    • Вчора, 10:38
    • Розсилка
    Юніорська збірна України з хокею. Фото: ФХУ
    Юніорська збірна України з хокею. Фото: ФХУ

    Де саме відбудеться першість - поки не відомо

    Визначилися учасники чемпіонату світу-2019 серед юніорів у дивізіоні 1А, в якому візьме участь збірна України.

    Остаточний склад став відомий після того, як збірна Франції програла Швейцарії у двох матчах турніру за виживання у топ-дивізіоні.

    Отже у квітні наступного року юні українці гратимуть проти Франції, а також Німеччини, Данії, Казахстану та Норвегії.

    Де саме відбудеться першість, поки не відомо - місце та час чемпіонату визначиться під час щорічного конгресу ІІХФ, який проходить у країні, що приймає чемпіонат світу у топ-дивізіоні. Нагадаємо, що у 2018 році він відбудеться 4-20 травня у Данії.

    Нагадаємо, що збірна України виграла юніорський чемпіонат світу у дивізіоні 1В, який пройшов у квітні у Києві.

    Джерело: champion.com.ua

    чемпіонат світу Збірна України хокей
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