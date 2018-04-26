Стали відомі всі чвертьфінальні пари НХЛ сезону-2017/18
- 26 Квiтня, 11:49
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Розсилка
Останнім учасником цієї стадії став «Бостон»
«Бостон» у сьомому матчі серії плей-офф Національної хокейної ліги обіграв «Торонто» з рахунком 7:4.
Таким чином, «Брюїнз» останніми вийшли до другого раунду Кубку Стенлі.
Тепер «Бостон» протистоятиме «Тампі-Бей».
Другу путівку у фінал Східної конференції розіграють «Вашингтон» і «Піттсбург».
У Західній конференції півфінальні пари були відомі раніше.
Тут «Нешвілл» поміряється силами з «Вінніпегом», а «Вегас», який продовжує дивувати всіх, – із «Сан-Хосе».
Національна хокейна ліга сезону-2017/18
Плей-офф
Східна конференція:
«Тампа-Бей» - «Бостон»
«Вашингтон» - «Піттсбург»
Західна конференція:
«Нешвілл» - «Вінніпег»
«Вегас» - «Сан-Хосе»