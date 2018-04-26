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    Стали відомі всі чвертьфінальні пари НХЛ сезону-2017/18

    Останнім учасником цієї стадії став «Бостон»
    «Бостон» у сьомому матчі серії плей-офф Національної хокейної ліги обіграв «Торонто» з рахунком 7:4. Таким чином, «Брюїнз» останніми вийшли до другого раунду Кубку Стенлі. Тепер «Бостон» протистоятиме «Тампі-Бей». Другу путівку у фінал Східної конференції розіграють
    • 26 Квiтня, 11:49
    • Розсилка

    Останнім учасником цієї стадії став «Бостон»

    «Бостон» у сьомому матчі серії плей-офф Національної хокейної ліги обіграв «Торонто» з рахунком 7:4.

    Таким чином, «Брюїнз» останніми вийшли до другого раунду Кубку Стенлі.

    Тепер «Бостон» протистоятиме «Тампі-Бей».

    Другу путівку у фінал Східної конференції розіграють «Вашингтон» і «Піттсбург».

    У Західній конференції півфінальні пари були відомі раніше.

    Тут «Нешвілл» поміряється силами з «Вінніпегом», а «Вегас», який продовжує дивувати всіх, – із «Сан-Хосе».

    Національна хокейна ліга сезону-2017/18

    Плей-офф

    Східна конференція:

    «Тампа-Бей» - «Бостон»

    «Вашингтон» - «Піттсбург»

    Західна конференція:

    «Нешвілл» - «Вінніпег»

    «Вегас» - «Сан-Хосе»

    хокей
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