Стало відомо, куди зник символ «Шахтаря» біля «Донбас Арени»

Абревіатура FCSD, яку встановили в парку «Донбас Арени» в 2012 році, втратила свій колишній вигляд

У Донецьку відреагували на зникнення в районі стадіону «Донбас Арена» інсталяції з англійською абревіатурою «Шахтаря». Інсталяція була демонтована на цьому тижні, але тільки зараз з'ясувалося, що це було зроблено виключно для реставрації. «Символ футбольного клубу «Шахтар», який розташований в парковій



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Абревіатура FCSD. Фото: zn.ua

Абревіатура FCSD, яку встановили в парку «Донбас Арени» в 2012 році, втратила свій колишній вигляд

У Донецьку відреагували на зникнення в районі стадіону «Донбас Арена» інсталяції з англійською абревіатурою «Шахтаря».

Інсталяція була демонтована на цьому тижні, але тільки зараз з'ясувалося, що це було зроблено виключно для реставрації.

«Символ футбольного клубу «Шахтар», який розташований в парковій зоні стадіону «Донбас Арена», демонтований для реставрації», - повідомляє видання donbass.ua з посиланням на прес-службу «адміністрації Донецька».

Пояснюється, що абревіатура FCSD, яку встановили в парку «Донбас Арени» в 2012 році, втратила свій колишній вигляд (була оздоблена вандалами) в зв'язку з чим і потребувала реставрації.