Стало відомо, куди зник символ «Шахтаря» біля «Донбас Арени»
- Вчора, 14:43
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Абревіатура FCSD. Фото: zn.ua
Абревіатура FCSD, яку встановили в парку «Донбас Арени» в 2012 році, втратила свій колишній вигляд
У Донецьку відреагували на зникнення в районі стадіону «Донбас Арена» інсталяції з англійською абревіатурою «Шахтаря».
Інсталяція була демонтована на цьому тижні, але тільки зараз з'ясувалося, що це було зроблено виключно для реставрації.
«Символ футбольного клубу «Шахтар», який розташований в парковій зоні стадіону «Донбас Арена», демонтований для реставрації», - повідомляє видання donbass.ua з посиланням на прес-службу «адміністрації Донецька».
Пояснюється, що абревіатура FCSD, яку встановили в парку «Донбас Арени» в 2012 році, втратила свій колишній вигляд (була оздоблена вандалами) в зв'язку з чим і потребувала реставрації.