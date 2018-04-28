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    Стало відомо, куди зник символ «Шахтаря» біля «Донбас Арени»

    Абревіатура FCSD, яку встановили в парку «Донбас Арени» в 2012 році, втратила свій колишній вигляд
    У Донецьку відреагували на зникнення в районі стадіону «Донбас Арена» інсталяції з англійською абревіатурою «Шахтаря». Інсталяція була демонтована на цьому тижні, але тільки зараз з'ясувалося, що це було зроблено виключно для реставрації. «Символ футбольного клубу «Шахтар», який розташований в парковій
    • Вчора, 14:43
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    Абревіатура FCSD. Фото: zn.ua
    Абревіатура FCSD. Фото: zn.ua

    Абревіатура FCSD, яку встановили в парку «Донбас Арени» в 2012 році, втратила свій колишній вигляд

    У Донецьку відреагували на зникнення в районі стадіону «Донбас Арена» інсталяції з англійською абревіатурою «Шахтаря».

    Інсталяція була демонтована на цьому тижні, але тільки зараз з'ясувалося, що це було зроблено виключно для реставрації.

    «Символ футбольного клубу «Шахтар», який розташований в парковій зоні стадіону «Донбас Арена», демонтований для реставрації», - повідомляє видання donbass.ua з посиланням на прес-службу «адміністрації Донецька».

    Пояснюється, що абревіатура FCSD, яку встановили в парку «Донбас Арени» в 2012 році, втратила свій колишній вигляд (була оздоблена вандалами) в зв'язку з чим і потребувала реставрації.

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