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    Стало відомо, скільки буде заробляти новий президент Прем'єр-ліги України за один рік

    Стільки ж буде заробляти і його заступник
    Видання «Правда футбол» озвучило заробітні плати нового президента Прем'єр-ліги України Томаса Грімма і його заступника Маркіяна Ключковського. Швейцарський фахівець і віце-президент прем'єр-ліги юрист Ключковський отримуватимуть приблизно 10 мільйонів гривень на рік. Як відомо, 6 квітня відбулися вибори президента Прем'єр-ліги
    • 27 Квiтня, 09:01
    • Розсилка
    Томас Грімм
    Томас Грімм

    Стільки ж буде заробляти і його заступник

    Видання «Правда футбол» озвучило заробітні плати нового президента Прем'єр-ліги України Томаса Грімма і його заступника Маркіяна Ключковського.

    Швейцарський фахівець і віце-президент прем'єр-ліги юрист Ключковський отримуватимуть приблизно 10 мільйонів гривень на рік.

    Як відомо, 6 квітня відбулися вибори президента Прем'єр-ліги України.

    Ним став швейцарець Томас Грімм, за якого шляхом таємного голосування віддали свої голоси 10 з 12 клубів УПЛ.

    За інформацією ЗМІ, утрималися при голосуванні «Зоря» і «Динамо».

    58-річний швейцарець заступив на 4-річний термін.

    Грімм був єдиним кандидатом на виборах.

    Екс-глава УПЛ Володимир Генінсон свою кандидатуру на вибори не висував.

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