Стало відомо, скільки буде заробляти новий президент Прем'єр-ліги України за один рік
- 27 Квiтня, 09:01
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Розсилка
Томас Грімм
Стільки ж буде заробляти і його заступник
Видання «Правда футбол» озвучило заробітні плати нового президента Прем'єр-ліги України Томаса Грімма і його заступника Маркіяна Ключковського.
Швейцарський фахівець і віце-президент прем'єр-ліги юрист Ключковський отримуватимуть приблизно 10 мільйонів гривень на рік.
Як відомо, 6 квітня відбулися вибори президента Прем'єр-ліги України.
Ним став швейцарець Томас Грімм, за якого шляхом таємного голосування віддали свої голоси 10 з 12 клубів УПЛ.
За інформацією ЗМІ, утрималися при голосуванні «Зоря» і «Динамо».
58-річний швейцарець заступив на 4-річний термін.
Грімм був єдиним кандидатом на виборах.
Екс-глава УПЛ Володимир Генінсон свою кандидатуру на вибори не висував.