Стало відомо, скільки буде заробляти новий президент Прем'єр-ліги України за один рік

Стільки ж буде заробляти і його заступник

Видання «Правда футбол» озвучило заробітні плати нового президента Прем'єр-ліги України Томаса Грімма і його заступника Маркіяна Ключковського. Швейцарський фахівець і віце-президент прем'єр-ліги юрист Ключковський отримуватимуть приблизно 10 мільйонів гривень на рік. Як відомо, 6 квітня відбулися вибори президента Прем'єр-ліги