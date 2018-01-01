Стало відомо, скільки зірка «ПСЖ» заробляє за рекламний пост в соцмережі

Відповідні дані опублікувала компанія Blinkfire

Бразильський форвард «ПСЖ» Неймар заробляє за один рекламний пост у соцмережах приблизно стільки ж, скільки коштує рекламний ролик під час Чемпіонату світу. Так, португалець Кріштіану Роналду заробляє за рекламний пост 350 тисяч євро. У свою чергу бразильський нападник «ПСЖ» Неймар, який нещодавно відсвяткував своє



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Неймар (праворуч). Фото: Getty Images

Відповідні дані опублікувала компанія Blinkfire

Бразильський форвард «ПСЖ» Неймар заробляє за один рекламний пост у соцмережах приблизно стільки ж, скільки коштує рекламний ролик під час Чемпіонату світу.

Так, португалець Кріштіану Роналду заробляє за рекламний пост 350 тисяч євро.

У свою чергу бразильський нападник «ПСЖ» Неймар, який нещодавно відсвяткував своє 26-річчя, заробляє за рекламний пост у соцмережі 459 тисяч євро.

Відповідні дані опублікувала компанія Blinkfire, повідомляє Le Figaro.

За сторінкою Неймара у Instagram стежать 89 млн осіб.

Рекламний пост на сторінці Кріштіану Роналду коштує 350 тисяч євро, у нього 120 млн читачів.

До речі, рекламний ролик на Чемпіонаті світу оцінюється приблизно у 460 тисяч євро.

Джерело: Футбол 24