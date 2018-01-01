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    Стало відомо, скільки зірка «ПСЖ» заробляє за рекламний пост в соцмережі

    Відповідні дані опублікувала компанія Blinkfire
    Бразильський форвард «ПСЖ» Неймар заробляє за один рекламний пост у соцмережах приблизно стільки ж, скільки коштує рекламний ролик під час Чемпіонату світу. Так, португалець Кріштіану Роналду заробляє за рекламний пост 350 тисяч євро. У свою чергу бразильський нападник «ПСЖ» Неймар, який нещодавно відсвяткував своє
    • Сьогодні, 18:10
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    <span>Неймар (праворуч). Фото: Getty Images</span>
    Неймар (праворуч). Фото: Getty Images

    Відповідні дані опублікувала компанія Blinkfire

    Бразильський форвард «ПСЖ» Неймар заробляє за один рекламний пост у соцмережах приблизно стільки ж, скільки коштує рекламний ролик під час Чемпіонату світу.

    Так, португалець Кріштіану Роналду заробляє за рекламний пост 350 тисяч євро.

    У свою чергу бразильський нападник «ПСЖ» Неймар, який нещодавно відсвяткував своє 26-річчя, заробляє за рекламний пост у соцмережі 459 тисяч євро.

    Відповідні дані опублікувала компанія Blinkfire, повідомляє Le Figaro.

    За сторінкою Неймара у Instagram стежать 89 млн осіб.

    Рекламний пост на сторінці Кріштіану Роналду коштує 350 тисяч євро, у нього 120 млн читачів.

    До речі, рекламний ролик на Чемпіонаті світу оцінюється приблизно у 460 тисяч євро.

    Джерело: Футбол 24

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