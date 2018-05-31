Стало відомо, які гравці претендують на звання найкращого футболіста місяця у Прем'єр-лізі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед них по двоє виконавців «Шахтаря» та «Динамо»

Стартувало голосування за найкращого гравця місяця чемпіонату української Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У голосуванні беруть участь переможці номінації «Найкращий гравець туру», а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж травневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.

У травні найкращими стали: 30-й тур – Тайсон («Шахтар»), 31-й тур – Олександр Бандура («Верес»), 32-й тур – Владислав Кулач («Ворскла»).

Також участь у голосуванні візьмуть Віктор Циганков («Динамо»), Марлос («Шахтар»), Василь Грицук («Олександрія»), Беньямін Вербич («Динамо»), Андрій Тотовицький («Маріуполь»).

Тепер усі охочі зможуть віддати голос за футболіста, якого вони вважають найкращим у травні, на сайті Прем’єр-ліги.