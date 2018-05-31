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    Стало відомо, які гравці претендують на звання найкращого футболіста місяця у Прем'єр-лізі

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    Стало відомо, які гравці претендують на звання найкращого футболіста місяця у Прем'єр-лізі

    Серед них по двоє виконавців «Шахтаря» та «Динамо»

    Стартувало голосування за найкращого гравця місяця чемпіонату української Прем’єр-ліги.

    Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

    У голосуванні беруть участь переможці номінації «Найкращий гравець туру», а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж травневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.

    У травні найкращими стали: 30-й тур – Тайсон («Шахтар»), 31-й тур – Олександр Бандура («Верес»), 32-й тур – Владислав Кулач («Ворскла»).

    Також участь у голосуванні візьмуть Віктор Циганков («Динамо»), Марлос («Шахтар»), Василь Грицук («Олександрія»), Беньямін Вербич («Динамо»), Андрій Тотовицький («Маріуполь»).

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    Тепер усі охочі зможуть віддати голос за футболіста, якого вони вважають найкращим у травні, на сайті Прем’єр-ліги.

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