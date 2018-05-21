Стали відомі арбітри, які судитимуть матчі плей-офф за право грати в українській Прем'єр-лізі

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Призначено офіційних осіб на ці поєдинки

Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі плей-офф за право грати в українській Прем'єр-лізі у сезоні-2018/19.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Отож, призначення наступні:

23 травня

«Чорноморець» (Одеса) – ФК «Полтава». Одеса. Стадіон «Чорноморець». 19.00

Арбітр – Арановський Є. А. (Київ), асистенти арбітра – Скрипка А. М. (Кропивницький), Приступа С. А. (Київ), четвертий арбітр – Шурман Д. Л. (Київська обл.), спостерігач арбітражу – Мельничук В. Г. (Сімферополь).

Делегат ФФУ – Савчук А. К. (ФФ Волині). Офіцер безпеки ФФУ – Бухаленков С. О. (ОПФКУ «Прем'єр-ліга»).

«Зірка» (Кропивницький) – «Десна» (Чернігів). Кропивницький. Стадіон «Зірка». 17.00.

Арбітр – Бойко С. М. (Київська обл.), асистенти арбітра – Ярмолинський Л. М. (Київ), Клименко Т. А. (Київ), четвертий арбітр – Міланич В. О. (Миколаїв), спостерігач арбітражу – Грисьо Я. А. (Львів).

Делегат ФФУ – Шебек С. О. (Федерація футболу України). Офіцер безпеки ФФУ – Данцкер Б. Д. (Донецька ОФФ).

27 травня

«Десна» (Чернігів) – «Зірка» (Кропивницький). Чернігів. Стадіон ім. Ю. Гагаріна.

Арбітр – Труханов К. В. (Харків), асистенти арбітра – Висоцький В. О. (Запоріжжя), Жуков О. В. (Харків), четвертий арбітр – Балакін М. О. (Київська обл.), спостерігач арбітражу – П'яних В. Д. (Донецьк).

Делегат ФФУ – Іванченко Ю. О. (Федерація футболу України).

ФК «Полтава» – «Чорноморець» (Одеса). Полтава. Стадіон «Локомотив».

Арбітр – Можаровський Ю. А. (Львів), асистенти арбітра – Найко О. О. (Чернівці), Нижник В. О. (Вінниця), четвертий арбітр – Пасхал І. Ю. (Херсон), спостерігач арбітражу – Дзюба С. М. (Київ).

Делегат ФФУ – Тополянський В. Ю. (Харківська ОФФ).