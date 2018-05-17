Стало відомо, які українські клуби можуть допустити до баскетбольних єврокубків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

FIBA оприлюднила головні вимоги до українських клубів, які претендують на баскетбольні єврокубки

Україна у новому єврокубковому сезоні-2018/19 може отримати три місця.

Про це FIBA повідомила Федерацію баскетболу України, інформує офіційний сайт організації.

Так, чемпіону України запропоновано зіграти у кваліфікаційному етапі до Ліги чемпіонів.

Ще два клуби від України можуть подати заявку на участь у Кубку Європи FIBA (без урахування клубу, який може опуститися у цей турнір з кваліфікації Ліги чемпіонів).

Подати заявку на участь у Кубку Європи FIBA можуть клуби, які посіли місця не нижче п’ятого у чемпіонаті України.

Водночас, FIBA зменшила вимоги для місткості арен для участі у Кубку Європи.

Так, мінімальна кількість глядацьких місць складає 1 500, також значиться у листі, що винятків, як то було минулого року, цього сезону не буде.

Ця вимога може бути змінена до 2 000 місць починаючи із сезону-2020/21.

Задля участі у Лізі чемпіонів FIBA, мінімальна кількість глядацьких місць у залі складає 3 000.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Україну у єврокубках представляли три клуби: «Будівельник», «Дніпро» та «Хімік».