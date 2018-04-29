Став відомий чемпіон України серед жіночих команд Вищої ліги з футболу

Київський клуб «IMS-НУХТ» виявився найсильнішим

Підопічні Тараса Шпички здолала своїх суперниць у надпринциповому поєдинку та здобули золоті нагороду Вищої ліги. У матчі попереднього кола киянки поступилися своїм опоненткам з результатом 1:3, і це була єдина втрата очок від «IMS-НУХТ» впродовж чемпіонату. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України. Натомість,



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Київський клуб «IMS-НУХТ» виявився найсильнішим

Підопічні Тараса Шпички здолала своїх суперниць у надпринциповому поєдинку та здобули золоті нагороду Вищої ліги.

У матчі попереднього кола киянки поступилися своїм опоненткам з результатом 1:3, і це була єдина втрата очок від «IMS-НУХТ» впродовж чемпіонату.

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Натомість, полтавчанки у попередньому турі зіграли внічию 2:2 та втратили дорогоцінні два очки перед протистоянням з представницями столиці.

За підсумками цієї зустрічі підопічних Миколи Кудацького влаштовував нічийний результат. До того ж, після першого тайму «ПЗМС» був попереду завдяки голу Валерії Єрмоленко.

Втім, після перерви Юлія Тітова зуміла відновити статус-кво, а Юлія Шевченко забила «чемпіонський» гол для «IMS-НУХТ».

2:1 – киянки здобувають золото чемпіонату.

«IMS-НУХТ» – «ПЗМС» – 2:1 (0:1)

Голи: Юлія Тітова (26, з пен.), Юлія Шевченко (33) – Валерія Єрмоленко (14).

Бронзу чемпіонату здобула харківська «Tesla», а четверте місце посів столичний «5G».