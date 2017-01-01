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    Став відомий план підготовки хокейної збірної України до Чемпіонату світу-2018

    Заплановані товариські матчі з Казахстаном, Польщею й Угорщиною
    У межах засідання Ради Федерації державний тренер з хокею з шайбою Олександр Буткевич доповів щодо програми підготовки національної збірної команди України у сезоні 2017-2018 років. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України. «За пропозицією тренерського штабу національної збірної було сформовано план-календар, згідно якого ми
    • Вчора, 18:46
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    Олександр Буткевич. Фото ФХУ
    Олександр Буткевич. Фото ФХУ

    Заплановані товариські матчі з Казахстаном, Польщею й Угорщиною

    У межах засідання Ради Федерації державний тренер з хокею з шайбою Олександр Буткевич доповів щодо програми підготовки національної збірної команди України у сезоні 2017-2018 років.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

    «За пропозицією тренерського штабу національної збірної було сформовано план-календар, згідно якого ми зараз працюємо. 8 грудня команда розпочне перший етап підготовки. Після трьох тренувальних днів команда проведе два контрольні поєдинки з національною збірною командою Казахстану. Матчі відбудуться 12 та 13 грудня на льоду арени «Термінал» у Броварах. Час початку матчів – 19:00», – повідомив Буткевич.

    Також він повідомив, що у лютому у планах команди участь у міжнародному турнірі Baltic Challenge Cup у Латвії (суперники – Латвія В, Литва й Естонія).

    А безпосередньо перед початком чемпіонату світу національна збірна проведе у столиці Угорщини Будапешті спаринги з командами Польщі (16 квітня) й Угорщини (18 квітня).

    Нагадується, що Чемпіонат світу, у якому братиме участь національна збірна команда України, відбудеться з 22-го по 28-е квітня у литовському місті Каунасі.

    Суперниками команди Олександра Савицького на світовій першості будуть команди Японії, Литви, Хорватії, Естонії та Румунії.

    чемпіонат світу Збірна України хокей
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