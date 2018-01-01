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    Став відомий склад збірної України на матчі відбору на чемпіонат світу-2019

    Підготовка до матчів Латвія - Україна і Україна - Швеція розпочнеться вже 19 лютого
    Тренерський штаб, до якого крім головного тренера Євгена Мурзіна, входять Максим Міхельсон, Вадим Пудзирей і Віталій Черній, оприлюднив список гравців викликаних до національної збірної України з баскетболу на поєдинки проти збірних Латвії та Швеції. Склад збірної України: 1. В'ячеслав Бобров «П'єно Жвайгздес» (Литва);2. Володимир
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    Збірна України з баскетболу. Фото: ФБУ
    Збірна України з баскетболу. Фото: ФБУ

    Підготовка до матчів Латвія - Україна і Україна - Швеція розпочнеться вже 19 лютого

    Тренерський штаб, до якого крім головного тренера Євгена Мурзіна, входять Максим Міхельсон, Вадим Пудзирей і Віталій Черній, оприлюднив список гравців викликаних до національної збірної України з баскетболу на поєдинки проти збірних Латвії та Швеції.

    Склад збірної України:

    1. В'ячеслав Бобров «П'єно Жвайгздес» (Литва);
    2. Володимир Герун «Барселона Ласса ІІ» (Іспанія);
    3. Сергій Гладир «АС Монако» (Франція);
    5. Ігор Зайцев «Роса Радом» (Польща);
    6. Олександр Кобець «Черкаські Мавпи»;
    7. Олександр Кольченко «Черкаські Мавпи»;
    8. Володимир Конєв «Черкаські Мавпи»;
    9. В'ячеслав Кравцов «Ескішехір» (Туреччина);
    10. Олександр Липовий «Прометеас» (Греція);
    11. Денис Лукашов «Вітаутас» (Литва);
    12. Олександр Мішула «Дніпро»;
    13. Артем Пустовий «Обрадойро» (Іспанія);

    Підготовка до матчів Латвія - Україна і Україна - Швеція розпочнеться уже цього понеділка, 19 лютого, у київському Палаці спорту.

    чемпіонат світу Україна баскетбол
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