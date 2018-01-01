Став відомий склад збірної України на матчі відбору на чемпіонат світу-2019

Підготовка до матчів Латвія - Україна і Україна - Швеція розпочнеться вже 19 лютого

Тренерський штаб, до якого крім головного тренера Євгена Мурзіна, входять Максим Міхельсон, Вадим Пудзирей і Віталій Черній, оприлюднив список гравців викликаних до національної збірної України з баскетболу на поєдинки проти збірних Латвії та Швеції. Склад збірної України: 1. В'ячеслав Бобров «П'єно Жвайгздес» (Литва);2. Володимир



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Збірна України з баскетболу. Фото: ФБУ

Підготовка до матчів Латвія - Україна і Україна - Швеція розпочнеться вже 19 лютого

Тренерський штаб, до якого крім головного тренера Євгена Мурзіна, входять Максим Міхельсон, Вадим Пудзирей і Віталій Черній, оприлюднив список гравців викликаних до національної збірної України з баскетболу на поєдинки проти збірних Латвії та Швеції.

Склад збірної України:

1. В'ячеслав Бобров «П'єно Жвайгздес» (Литва);

2. Володимир Герун «Барселона Ласса ІІ» (Іспанія);

3. Сергій Гладир «АС Монако» (Франція);

5. Ігор Зайцев «Роса Радом» (Польща);

6. Олександр Кобець «Черкаські Мавпи»;

7. Олександр Кольченко «Черкаські Мавпи»;

8. Володимир Конєв «Черкаські Мавпи»;

9. В'ячеслав Кравцов «Ескішехір» (Туреччина);

10. Олександр Липовий «Прометеас» (Греція);

11. Денис Лукашов «Вітаутас» (Литва);

12. Олександр Мішула «Дніпро»;

13. Артем Пустовий «Обрадойро» (Іспанія);

Підготовка до матчів Латвія - Україна і Україна - Швеція розпочнеться уже цього понеділка, 19 лютого, у київському Палаці спорту.