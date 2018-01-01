Став відомий склад збірної України на матчі відбору на чемпіонат світу-2019
- Сьогодні, 17:35
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Збірна України з баскетболу. Фото: ФБУ
Підготовка до матчів Латвія - Україна і Україна - Швеція розпочнеться вже 19 лютогоТренерський штаб, до якого крім головного тренера Євгена Мурзіна, входять Максим Міхельсон, Вадим Пудзирей і Віталій Черній, оприлюднив список гравців викликаних до національної збірної України з баскетболу на поєдинки проти збірних Латвії та Швеції.
Склад збірної України:
1. В'ячеслав Бобров «П'єно Жвайгздес» (Литва);
2. Володимир Герун «Барселона Ласса ІІ» (Іспанія);
3. Сергій Гладир «АС Монако» (Франція);
5. Ігор Зайцев «Роса Радом» (Польща);
6. Олександр Кобець «Черкаські Мавпи»;
7. Олександр Кольченко «Черкаські Мавпи»;
8. Володимир Конєв «Черкаські Мавпи»;
9. В'ячеслав Кравцов «Ескішехір» (Туреччина);
10. Олександр Липовий «Прометеас» (Греція);
11. Денис Лукашов «Вітаутас» (Литва);
12. Олександр Мішула «Дніпро»;
13. Артем Пустовий «Обрадойро» (Іспанія);
Підготовка до матчів Латвія - Україна і Україна - Швеція розпочнеться уже цього понеділка, 19 лютого, у київському Палаці спорту.