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    Столиця Азербайджану отримала понад $500 мільйонів від етапу Формули-1

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    Етап Формули-1 у Баку - Столиця Азербайджану отримала понад $500 мільйонів від етапу Формули-1
    Етап Формули-1 у Баку
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    Етапи королівських перегонів відбуваються в Баку з 2016 року

    Організатори Гран-прі Баку оприлюднили детальний звіт впливу етапу Формули-1 на розвиток міста, інформує PitPass.

    Змагання з королівських перегонів у столиці Азербайджану відбуваються з 2016 року. З того часу місто отримало $500,8 мільйона від продажу квитків, туристів, працівників Формули-1 та трансляцій.

    Загальна сума усіх видатків на проведення етапу сягнула $300,6 мільйона.

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    Також проведення змагань Формули-1 позитивно вплинуло на створення робочих місць у Баку. Загалом місто закрило понад 5 000 нових вакансій.

    2019 року призерами Гран-прі Азербайджану стали пілоти чемпіонського за підсумками сезону «Мерседеса» Валттері Боттас та Льюїс Хемілтон, а також Себастьян Феттель з «Феррарі».

    Формула-1
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