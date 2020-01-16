Столиця Азербайджану отримала понад $500 мільйонів від етапу Формули-1



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Етап Формули-1 у Баку Твіттер

Етапи королівських перегонів відбуваються в Баку з 2016 року

Організатори Гран-прі Баку оприлюднили детальний звіт впливу етапу Формули-1 на розвиток міста, інформує PitPass.

Змагання з королівських перегонів у столиці Азербайджану відбуваються з 2016 року. З того часу місто отримало $500,8 мільйона від продажу квитків, туристів, працівників Формули-1 та трансляцій.

Загальна сума усіх видатків на проведення етапу сягнула $300,6 мільйона.

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Також проведення змагань Формули-1 позитивно вплинуло на створення робочих місць у Баку. Загалом місто закрило понад 5 000 нових вакансій.

2019 року призерами Гран-прі Азербайджану стали пілоти чемпіонського за підсумками сезону «Мерседеса» Валттері Боттас та Льюїс Хемілтон, а також Себастьян Феттель з «Феррарі».