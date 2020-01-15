Гімнастка Різатдінова розповіла про конфлікт з тренеркою Дерюгіною



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Підтвердженням того, що конфлікт уже позаду, є свіже фото в Instagram Різатдінової, на якому Анна в компанії своєї тренерки Іріші Блохіної, доньки Ірини Дерюгіної Instagram Анни Різатдінової

Вміння вчасно піти цінувалося в усі часи

Бронзова призерка Олімпіади-216 з художньої гімнастики Анна Різатдінова розповіла про те, як прийняла рішення завершити спортивну кар'єру.

«Коли я йшла до своєї другої Олімпіади в Ріо, то я настільки втомилася, ,настільки була вичавленим лимоном, розуміла, що зараз головне дотерпiти, думала: «Ось Аню, давай-давай, доживи до Олімпіади, до серпня місяця». Була мета – взяти медаль і закінчити спортивну кар'єру.

Після Олімпіади навіть не могла зайти в зал. Ось настільки такий стан, що тебе нудить від усього: від навколишнього середовища, від килима, від стрічки, від булави, від залу. Ти хочеш втекти подалі від усього. Ось такий стан у спортсмена після Олімпійських ігор.

Тому ні про яке продовження кар'єри навіть не йшлося. Я розуміла, що мені 23 роки. За нашими мірками я була старенькою, тому що на Олімпіаді всі виступали молодші за мене, 19-річні росіянки були. Я була вже у віці, можна так сказати. Я розуміла, що далі не витримаю.

Я себе відчувала дійсно ветераном. Вони такі молоді, як конячки скачуть, а у мене вже задишка. Тобто був такий стан, що вже, звичайно, пора.

Плюс, я завжди хотіла піти на красивій ноті, на піку своєї форми. Олімпіада – це той момент, коли я підійшла дійсно в своїй найкращій формі і хотіла закінчити.

Але в Дерюгіних були інші плани на мене. Природно, вони хотіли, щоб я продовжувала, особливо Ірина Іванівна не відпускала мене. Я її розумію. Готовий продукт Анна Різатдінова, ім'я в гімнастиці, зрозуміло, хочеться його розкручувати далі. Але я не могла. У нас стався конфлікт, ми посварилися.

Коли мені ставлять запитання, про що я шкодую – я шкодую у своєму житті тільки про одне наразі: про те, що виступила на «Кубку Дерюгіних» на наступний рік після Олімпіади. Треба було закінчувати. Потрібно було красиво вийти на гала-концерті, виступити для діток, помахати ручкою і сказати: «Я пішла».

Зараз ми в хороших стосунках, пройшли вже ось цю стадію конфлікту. Зараз добре, але було складно йти. Вони не відпускають», - сказала Різатдінова.