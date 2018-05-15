Стороженко: Якщо «Металіст-1925» не вийде в першу лігу України, то, швидше за все, клуб ліквідують

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Сергій Стороженко

За три тури до завершення чемпіонату «Металіст-1925» займає друге місце в групі Б другої ліги

Харківський «Металіст-1925» може припинити своє існування.

Про це повідомив голова зборів засновників ТОВ «Металіст-1925» Сергій Стороженко, слова якого наводить прес-служба харківського клубу.

Це може статися у тому випадку, якщо клуб не зможе вийти у першу лігу України за підсумками поточного сезону.

«Про те, що команда не вийде в першу лігу не хочу думати, але якщо, не приведи Боже, це станеться, то, швидше за все, клуб і його команди будуть ліквідовані. Якщо ж завдання буде вирішено, то, цілком ймовірно, після короткострокової відпустки команда збереться у Високому, де і проведе підготовку до нового випробування», - сказав Стороженко.

За три тури до завершення чемпіонату «Металіст-1925» займає друге місце в групі Б другої ліги, яке дає пряму путівку в першу лігу.

Відрив від «Енергії», що займає третє місце, становить чотири очки.

В останніх чотирьох матчах харківський клуб набрав лише одне очко.